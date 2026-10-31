Criză politică majoră în Polonia. Nawrocki vorbeşte despre o ameninţare la securitatea ţării

Criză politică majoră în Polonia, după intervenţia poliţiei la sediul Tribunalului Constituţional şi suspendarea preşedintelui instituţiei. Şeful statului, Karol Nawrocki, şi-a întrerupt vizita oficială în Senegal şi a întors avionul spre Varşovia. Preşedintele polonez avertizează că situaţia scapă de sub control şi ameninţă securitatea internă a ţării. Acesta a convocat consultări urgente cu partidele, în plin conflict cu guvernul condus de Donald Tusk.

Adresându-se protestatarilor adunaţi în afara sediului Tribunalului Constituţional, unde accesul a fost blocat de poliţie, Nawrocki a cerut ''restabilirea statului de drept şi retragerea din incinta Tribunalului Constituţional a forţelor de securitate desfăşurate de guvern'', potrivit AFP şi dpa.

''Ca urmare a ameninţării care planează asupra securităţii interne a Republicii Polone, convoc astăzi consultări urgente cu participarea reprezentanţilor forţelor parlamentare'', a anunţat preşedintele Karol Nawrocki într-un comunicat citit sâmbătă dimineaţă în faţa sediului Tribunalului Constituţional de şeful cabinetului său, Pawel Szefernaker.

Preşedintele şi-a întrerupt vizita externă după intervenţia poliţiei la Tribunalul Constituţional

Aflat vineri seară în avion spre Senegal pentru o vizită programată, şeful statului polonez a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe din Polonia, iar preşedintele instituţiei a fost suspendat din funcţie.

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Poliţia a precizat, vineri seară, că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişti.

Tribunalul a anunţat pe website-ul său că preşedintele instituţiei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat vineri.

Tribunalul din Polonia, în centrul unui conflict între puterea politică şi justiţie

Considerat de Uniunea Europeană prea dependent de puterea politică, Tribunalul Constituţional polonez s-a aflat în centrul unei dispute între Bruxelles şi guvernul de la Varşovia condus de Partidul Lege şi Justiţie (PiS) între 2015 şi 2023.

Începând din 2015, guvernul PiS a numit judecători angajaţi politic, pe care nici Uniunea Europeană, nici actualul premier proeuropean Donald Tusk nu îi recunosc.

De la revenirea sa la putere în 2023, Donald Tusk a promis să rezolve criza.

La începutul acestui an, Karol Nawrocki - un aliat al fostului guvern naţionalist - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcţiei de către judecători aleşi de actuala majoritate parlamentară.