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Video Cei mai buni mecanici din România se întrec pentru o maşină. Au doar 30 de minute să câştige premiul

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.10.2026, 09:04 | Modificat la 31.10.2026, 09:04

La Palatul Parlamentului, cei mai pricepuţi mecanici din ţară se întrec contra-cronometru.

Miza este una pe patru roți. Câștigătorul concursului pleacă acasă cu mașina pe care o repară, chiar aici, în fața spectatorilor. Însă, premiul nu este unul ușor de câștigat.

Mecanici din toată țara își pun la bătaie toată priceperea pentru mecanică, vopsitorie și diagnoză. Iar punctul culminant îi aduce față în față pe doi specialiști, două mașini identice cu aceeași problemă și doar 30 de minute la dispoziție pentru a-și da seama care este defecțiunea și pentru a o repara. 

Cronometrul pornește, motoarele trebuie să răspundă, iar fiecare secundă poate face diferența dintre o victorie sau o altă vizită la service.

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Alexia Bucur
Alexia Bucur

Reporter de noapte la Observator Antena 1.

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