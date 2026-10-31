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Sondaj Avangarde: AUR ar câştiga alegerile cu 35%, dar pierde din avans. Ce partide nu fac pragul electoral

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.10.2026, 11:51 | Modificat la 31.10.2026, 11:56

Conform unui sondaj Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar câştiga cu 35%, urmat de PSD şi PNL, iar SENS şi S.O.S. România nu ar face pragul electoral de 5%. De asemenea, 78% dintre românii intervievaţi consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre subiecţii cercetării ar vota cu AUR, 26% cu PSD, 15% cu PNL, 10% cu USR, 5% cu UDMR, 4% cu SENS, 2% cu S.O.S. România şi 3% cu alt partid. Din totalul populaţiei adulte, 16% sunt nehotărâţi, 17% declară că nu ar vota, iar 2% nu au răspuns.

Mai mult de trei sferturi (78%) dintre români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, potrivit unui sondaj Avangarde, realizat în perioada 21 - 26 octombrie, potrivit Agerpres.

Conform cercetării, doar 16% dintre cei intervievaţi consideră că România se îndreaptă către o direcţie bună, iar 6% nu au răspuns sau nu ştiu.

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Având în vedere că PNL a votat în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, din care fac parte miniştri PSD, dar a anunţat că rămâne în opoziţie, cei chestionaţi au fost întrebaţi dacă decizia liberalilor a fost mai degrabă bună sau mai degrabă greşită: 50% consideră că decizia a fost mai degrabă greşită, 29% - mai degrabă bună, iar 21% nu ştiu sau nu au răspuns.

Aproape o treime dintre cei intervievaţi (30%) consideră că prima prioritate a Guvernului Niculescu ar trebui să fie creşterea salariilor şi pensiilor, 21% - combaterea corupţiei, 19% - reducerea deficitului bugetar şi a datoriei publice, 15% - reducerea cheltuielilor statului (aparat bugetar, instituţii), 7% - investiţiile în infrastructură (autostrăzi, spitale, şcoli), 4% - finanţarea sistemului de sănătate, iar alţi 4% nu au răspuns sau nu ştiu.

În ceea ce priveşte reducerea deficitului bugetar, 59% dintre români consideră că Guvernul ar trebui, în primul rând, să reducă cheltuielile statului, alţi 20% sunt de acord cu taxe mai mari pe averi şi companii, 4% cred că Executivul ar trebui să se împrumute mai mult, fără alte măsuri, 3% consideră că nu ar trebui să reducă deficitul acum, 2% - să crească taxele şi impozitele, 1% - să îngheţe pensiile şi salariile, iar 11% nu ştiu sau nu au răspuns.

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Potrivit Avangarde, cercetarea a fost realizată prin metoda CATI - interviuri telefonice asistate de calculator, pe un eşantion de 1.000 de persoane de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă a României, cu o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Ponderarea s-a făcut după gen, vârstă, mediu de rezidenţă şi nivel de educaţie. 

Mihai Iorga
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