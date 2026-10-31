Accident grav între un microbuz şi un autoturism, în Bacău. Cinci persoane au fost rănite

Accident rutier produs în judeţul Bacău, în care a fost implicat un microbuz de transport persoane. Cinci persoane au fost rănite după ce microbuzul şi un autoturism s-au ciocnit.

Evenimentul rutier a avut loc în seara zilei de vineri, de 30 octombrie, în jurul orei 22:00, pe drumul naţional 12A, în satul Bogata, comuna Dofteana, din judeţl Bacău, unde autoturism şi un microbuz au intrat în coliziune.

„În accident au fost implicate 13 persoane. Dintre acestea, cinci persoane au fost evaluate medical la faţa locului şi au primit îngrijirile necesare, ulterior fiind transportate la spital pentru investigaţii suplimentare. Acestea erau conştiente şi cooperante la momentul evaluării medicale”, transmit sâmbătă dimineaţă oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

La locul accidentului au intervenit salvatori din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, precum şi trei echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.