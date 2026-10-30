Vremea de mâine 31 octombrie. Se răceşte puternic şi vin ninsorile. Unde se depune strat de zăpadă de 25 cm

Vremea se răceşte în aproape toată ţara, iar ploile cuprind tot mai multe regiuni. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această săptămână, în timp ce în unele zone se vor acumula cantităţi însemnate de apă. La munte, ploile se vor transforma în ninsori, iar în Carpaţii Meridionali stratul de zăpadă ar putea ajunge la 25 de centimetri. Nici Capitala nu scapă de vremea rece şi ploioasă.

Vremea la noapte

La noapte, valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent în majoritatea zonelor. Cerul va fi mai mult noros și va ploua în Oltenia, local în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în rest. La munte, în general la altitudini mai mari de 1800 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi de 2...8 l/mp și izolat se pot acumula peste 10...15 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și vestul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 10 grade. Izolat va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 31 octombrie în ţară

Vremea va fi în continuare în general închisă, iar valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior, astfel cele diurne se vor situa sub cele normale în majoritatea zonelor. Va ploua în Oltenia, Transilvania, Maramureș, în vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Banat și pe arii restrânse în rest. În sud și centru se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova izolat de peste 45...50 l/mp. În restul regiunilor cantitățile vor fi în general de 2...8l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm, iar în Carpații Meridionali de 15...25 cm. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului la munte și în regiunile sudice.Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral, iar cele minime între 3 și 11 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 31 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va menține închisă și temporar va ploua (cantități de apă în general de 10...15 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai mică decât în mod obișnuit la această dată, va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, se răceşte şi mai mult, iar vremea se va menţine închisă cu ploi abundente. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperatura maximă va ajunge la 9 grade.

Vremea de mâine 31 octombrie la munte

La munte, vremea se răceşte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 5-15 centimetri, iar în Carpaţii Meridionali acesta ar putea ajunge la 15-25 centimetri. În zonele de deal şi de munte din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, cantităţile de precipitaţii pot depăşi izolat 45-50 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări uşoare pe arii restrânse, spre finalul zilei.