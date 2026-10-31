PMB începe amenajările la Târgul de Crăciun şi anunţă tăierea bugetului. Câţi bani economiseşte Primăria

Amenajările pentru Târgul de Crăciun Bucureşti, care se va întinde pe o suprafaţă de 20.000 metri pătraţi, vor începe luni, în Piaţa Constituţiei, urmând să fie impuse şi restricţii de circulaţie în zonă.

"De luni seara, începem amenajările: montăm 133 de căsuţe, bradul înalt de 30 de metri, confecţionat din plasă cu LED-uri, roata panoramică şi caruselul", informează Primăria Capitalei într-un comunicat transmis, sâmbătă, AGERPRES

Târgul de Crăciun Bucureşti se va deschide pe 27 noiembrie şi va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Meşteşugari, artizani, creatori şi producători români vor aduce o selecţie variată de produse autentice, decoraţiuni, obiecte realizate manual şi cadouri de Crăciun. Oferta gastronomică va include preparate tradiţionale, dulciuri şi băuturi de sezon, precizează PMB.

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"Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la acelaşi nivel de dotări precum cel din anii trecuţi, dar va costa cu 5.000.000 de lei mai puţin. În plus, vom aduce bani mai mulţi din sponsorizări. Vendorii au fost selectaţi pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerinţe politice", a explicat primarul general Ciprian Ciucu.

Pentru cei mici, vor fi pregătite activităţi interactive, cu personaje de poveste, ateliere de creaţie şi întâlniri cu Moş Crăciun, la căsuţa lui.

De asemenea, va fi amenajat un spaţiu de peste 100 de metri pătraţi, decorat şi pictat manual, unde copiii îl vor putea întâlni pe Moşul şi pe spiriduşii săi, îi vor putea lăsa scrisori şi vor primi cadouri. Intrarea este gratuită.

Programul artistic va cuprinde de la colinde şi spectacole tradiţionale până la concerte susţinute de artişti cunoscuţi. Muzica tradiţională va alterna cu ritmuri contemporane, DJ sets şi momente de divertisment.

Intrarea la Târgul de Crăciun Bucureşti va fi gratuită.

Începând de luni, ora 20:00, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe banda III adiacentă Pieţei Constituţiei, aferentă bretelelor sediilor Parchetului General şi Ministerului Finanţelor.

În perioada 24 noiembrie - 30 decembrie, vor fi restricţii pe segmente ale primei benzi a Bulevardului Libertăţii, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Naţiunile Unite, între Calea 13 Septembrie şi alveola Parchetului General, respectiv între alveola Ministerului Finanţelor şi breteaua către Bulevardul Naţiunile Unite.

În perioada 25 noiembrie, ora 20:00 - 2 decembrie, ora 02:00: restricţiile sunt pe prima bandă a Bulevardului Libertăţii, pe sensul dinspre Bulevardul Naţiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

Restricţii vor fi, totodată, în perioadele 27 - 30 noiembrie, 1 decembrie, 4 - 6 decembrie, 11 - 13 decembrie şi 18 - 27 decembrie, între orele 16:00 - 2:00: pe Bd. Unirii, între Bd. I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei, inclusiv cele două bretele adiacente, şi pe Bd. Libertăţii, pe ambele sensuri, între Bd. Naţiunile Unite şi Calea 13 Septembrie.

Pentru siguranţa pietonilor, în perioada 26 noiembrie - 27 decembrie, în zilele fără restricţii de circulaţie pe Bd. Unirii şi Bd. Libertăţii, vor fi amenajate trei treceri temporare: două pe breteaua de acces către Piaţa Constituţiei dinspre Calea 13 Septembrie, şi una pe breteaua dinspre Bd. Unirii, pe latura Ministerului Finanţelor.