80 de bătrâni au fost găsiţi înghesuiţi într-o casă murdară din judeţul Timiş, unii imobilizaţi în subsol. Centrul în care erau internaţi a fost închis în urma unor nereguli, aşa că patroana a decis, de una singură, să-i mute pe aceşti oameni la ea acasă. Nu a anunţat familiile şi nici autorităţile. Abia după câteva zile, pacienţii au fost găsiţi flămânzi şi în agonie.

Aşa este prezentat pe internet azilul privat din Lenauheim, Timiş. Cu astfel de imagini, zeci de oameni au fost convinşi să-şi lase părinţii sau bunicii aici. Realitatea din centru era însă alta. Inspectorii de la asistenţă socială i-au retras licenţa pe 8 decembrie şi au cerut proprietarei să remedieze urgent problemele. Fără să anunţe familiile, conducerea a decis să-i mute pe cei 74 de bătrâni într-o casă din comuna Cenad, situată la 50 de kilometri distanţă, în condiţii de groază.

"Am înţeles că stăteau şi pe saltele, pe jos.", a spus o femeie.

Autorităţile au descoperit chinul bieţilor oameni atunci când s-au întors să verifice dacă proprietara rezolvase problemele semnalate. Inspectorii spun că bătrânii erau ţinuţi în frig şi primeau doar o masă pe zi. La subsolul clădirii, au găsit trei femei imobilizate pe saltele murdare. Pacienţii erau îngrijiţi de cetăţeni străini, care nu au vreo calificare în domeniu. Cinic, patroana centrului primise anul trecut Premiul I în cadrul Topului Firmelor din Timiș, la categoria Servicii.

"Poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Timiş, cu cei din Sânnicolaul Mare şi reprezentanţii AJPIS Timiş s-au deplasat la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat peste 70 de persoane în vârstă care erau cazate fără îndeplinirea condiţiilor legale.", a declarat Aurora Piperea, reprezentant IPJ Timiş.

În tot acest timp, aparţinătorii bătrânilor nu ştiau nimic despre ei, pentru că nimeni nu i-a anunţat că au fost mutaţi.

"Nu ştiam că au fost aici, că telefonul ei a fost închis de două zile. Nu ştiu nimic, numai ce m-a sunat acum ceva timp.", a spus o rudă a unui bătrân.

Reporter: Dumneavoastră ştiaţi că i-a mutat aici?

Bărbat: Nu.

Reporter: Aţi ştiut că e la Lenauheim?

Bărbat: Da, şi azi dimineaţă am fost acolo. A zis că e în altă locaţie.

"Am avut un comitet pentru situaţii de urgenţă. S-a emis un ordin. Persoanele au fost evaluate şi vor fi transportate în condiţii de maximă siguranţă la centre pentru persoane vârstince licenţiate.", a declarat Diana Cojoleanca, director AJPIS Timiş.

