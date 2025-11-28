Doi bărbați care s-au dat drept instalatori au intrat în casa unor bătrâni de 86 și 90 de ani din Brașov, i-au legat și i-au jefuit. Hoții au fugit cu peste 20.000 de lei, 4.000 de euro și bijuterii, însă au fost identificați rapid: unul a fost prins la Cluj-Napoca, celălalt în Buzău, unde era deja vizat de un mandat de arestare, scrie Mediafax.

S-au dat drept instalatori, au legat doi bătrâni din Braşov și au fugit cu bani și bijuterii. Hoţii, reţinuţi - Shutterstock | Ilustraţie

Miercuri, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de un bărbat de 57 de ani. Acesta a povestit că la domiciliul părinților săi, din municipiul Brașov, s-ar fi prezentat două persoane necunoscute. Falșii instalatori ar fi exercitat asupra lor acte de violență. Le-ar fi sustras din locuință mai multe bunuri și sume de bani.

Bătrâni de 86 și 90 de ani, imobilizați și jefuiți

În urma sesizării, polițiștii au stabilit că persoanele vătămate, de 86 și 90 de ani, se aflau la adresa de domiciliu. Ar fi permis accesul în locuință a două persoane necunoscute, care s-au prezentat ca fiind angajați ai unei firme ce efectuează revizii la centrale termice.

Articolul continuă după reclamă

Cele două persoane ar fi exercitat acte de violență asupra bătrânilor. Aceștia au fost imobilizați prin legare. Hoții au furat din imobil sumele de 20.760 lei, 4.000 euro și mai multe bijuterii.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Brașov au început activități investigative operative. Acestea au dus la identificarea și depistarea în municipiul Cluj-Napoca a uneia dintre persoanele bănuite. Este vorba de un bărbat de 28 de ani.

Ambii suspecți, reținuți

La scurt timp, în urma unui complex amplu de investigații, a fost identificat și cel de-al doilea bărbat. Acesta, de 39 de ani, a fost găsit în localitatea Bozioru, județul Buzău. Pe numele acestuia fusese emis, la data de 23 august, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mandatul fusese emis de Judecătoria Răcari, din Dâmbovița.

Cei doi bărbați au fost reținuți și sunt prezentați de către procurorul de caz.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰