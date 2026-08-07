Băutura-minune care i-a cucerit pe români. Costă 17 lei și e excelentă pentru zilele caniculare

Vremurile Matcha au apus. Acum cerem Apă de Cocos. Vânzările au crescut cu peste 300% într-un singur an.

Nutriționiștii ne spun că seamănă extrem de bine cu apa și are beneficii extraordinare, astfel încât poate fi consumată cu succes în aceste zile caniculare, sau chiar după un efort fizic, pentru că are în mod natural electroliți și asta o face un produs excelent pentru hidratare.

Firesc, nu o bem în cantități industriale, nu bem 2 litri de apă de cocos pe zi, însă este excelentă pentru a ne hidrata și pentru a ne răcori în această perioadă.

Românii au descoperit acest produs în ultimul an și așa poate că se explică și valorile mari înregistrate în piață vânzări cu 300% mai mari, iar apa de cocos o găsim acum nu doar în rafturile hipermarket-urilor, ci și ca produs de bază în diferite produse, de la smoothie-uri până la deserturi și chiar înghețată.

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Apa de cocos costă 17 lei și o găsiți în mai toate hipermarket-urile în zona de frigidere.