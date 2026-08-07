Incendiul de pădure din zona Lindenfeld, Caraş-Severin, s-a reaprins. A afectat deja aproximativ 40 de hectare

Incendiul de pădure din zona Lindenfeld, Caraş-Severin, s-a reaprins şi a afectat deja aproximativ 40 de hectare. Intervenţia este îngreunată de accesul dificil, iar pompierii şi silvicultorii sunt sprijiniţi de două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie, care transportă echipele direct în zona afectată.

Incendii de vegetație de amploare în Caraş Severin, 6 august 2026 - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Pompierii şi silvicultorii continuă, vineri, operaţiunile de stingere a incendiului de fond forestier reizbucnit, în urmă cu o zi, în zona localităţii Lindenfeld, comuna Buchin, suprafaţa afectată de foc până acum fiind estimată la circa 40 de hectare.

Incendiu în pădurile din Caraș-Severin

"Pentru eficientizarea operaţiunii şi din cauza accesului dificil în zonă, în sprijinul forţelor de intervenţie sunt alocate pentru intervenţie două elicoptere din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (IGAV). Personalul de la Detaşamentul Caransebeş este transportat direct la locul intervenţiei cu ajutorul aeronavelor IGAV pentru a debuta rapid acţiunile de stingere", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.

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Pompierii și silvicultorii continuă lupta cu focul, la Lindenfeld

Pompierii au efectuat zborul de recunoaştere în zonă.

Pentru localizarea şi stingerea incendiului izbucnit în fondul forestier în zona localităţii Lindenfeld se intervine, vineri, cu un efectiv de zece militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş, şapte lucrători silvici de la ocolul Păltiniş şi opt voluntari din cadrul SVSU Buchin.

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