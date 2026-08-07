O zi obişnuită, cu treburi casnice, s-a transformat într-un coşmar pentru o familie din Sibiu, după ce tavanul s-a prăbuşit pur şi simplu. Oamenii spun că problema e veche şi cauzele principală sunt infiltraţiile de la vecinul de deasupra şi faptul că locuiesc într-o clădire monument. Chiar dacă au fost făcute zeci de sesizări, atât primăriei, cât şi celui acuzat, lucrurile nu s-au schimbat deloc.

"Un pas şi cădea pe mine". O femeie a scăpat la limită după ce tavanul dintr-o clădire monument s-a prăbuşit

Proprietara apartamentului şi-a văzut moartea cu ochii când, din senin, tavanul s-a prăbuşit pe holul locuinţei.

"Eu, când a căzut tavanul, eram aplecată la maşina de spălat, să pun haine la spălat, şi dintr-o dată am auzit o bubuitură. Nu am mai auzit nimic, am fugit către uşă, praful a venit spre mine, am ieşit în stradă, m-am sprijinit de perete, am stat un pic, după aceea am vrut să vin înăuntru, dar mi-a fost frică", a povestit Simona Vlad, proprietară.

Şi doar o minune a făcut să scape ca prin urechile acului.

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"Cât a lipsit... Un pas, un pas şi cădea pe mine. Dacă eram aici, că aici era coşul de haine, dacă eram aici, mă loveau grinzile", a ami spus Simona Vlad.

Clădirea în care familia locuieşte este un monument istoric, iar infiltraţiile ar proveni de la baia vecinului de deasupra. Chiar dacă i-au solicitat în repetate rânduri să rezolve problema, bărbatul ar fi făcut lucrări doar de mântuială.

"Am discutat, ne închidea în mod repetat telefonul şi nu stătea la discuţii cu noi, că zicea că suntem nervoşi şi nu vorbim urât cu el. Dar credeţi-ne, în situaţia în care eram, nu mai puteai să vorbeşti frumos când îi tot spui, iar el răspunde că nu e de la noi, nu e de nu ştiu unde", a spus şi Ion Vlad, proprietarul apartamentului.

Pagubele sunt însemnate, iar situaţia este cunoscută şi printre ceilalţi vecini.

"Poate, Doamne fereşte, şi mie... poate-mi cadă tavanul din cauza acoperişului sau din cauza soclului, a hornului, care sunt stricate, că sunt vechi. Sunt cam foarte vechi", a spus o vecină.

Familia spune că nu are parte de susţinere nici din partea Primăriei, pentru că toate plângerile trimise municipalităţii ar fi fost ignorate.