ANPC spune că situaţia serviciilor pe litoral s-a îmbunătăţit, dar numărul turiştilor e în cădere liberă

Pentru operatorii de pe litoral, sezonul estival nu înseamnă doar încasări mai mari. Odată cu începerea verii, inspectorii de la Protecţia Consumatorului sunt cu lupa pe ei şi, bineînţeles, le fac tot mai des vizite. Niciun hotel, restaurant sau beach bar nu scapă. Într-o singură săptămână, agenţii au adus aproape un milion şi jumătate de lei la bugetul statului din amenzi.

"Oprirea vine cu sancţiuni, dar sancţiunea nu vine neapărat cu oprire. Au fost unităţi care într-o oră au remediat. Au fost unităţi mai mari, acolo unde spaţiile erau mult mai întinse şi, vorbim de sute de metri pătraţi şi de unităţi de alimentaţie, bucătării, în speță, mult mai sofisticate, unde au durat şi câte câteva ore: 6, 8, 10 ore. Dar 99% dintre ele, în maximum 12 ore s-au conformat", a explicat Csaba Lajos Békési, preşedinte ANPC.

Inspectorii din Constanţa au ajuns şi la o concluzie: faţă de anul trecut, situaţia este mult mai bună.

"Anul acesta nu am avut toxiinfecţii înregistrate în evidenţele noastre, pe litoralul românesc. Ceea ce este încă un semn de stabilitate şi de conformare a operatorilor economici", a mai spus preşedintele ANPC.

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"Serviciile sunt foarte bune. Suntem mulţumiţi şi de curăţenie", a declarat o turistă.

"Suntem foarte mulţumiţi, atât eu cât şi grupul cu care sunt. Ne îndreptăm spre bine", a spus un turist.

Şi cu toate că este mai bine, litoralul are mai puţini turişti faţă de anul trecut.

"Resimţim lipsa tichetelor de vacanţă, resimţim majorarea tuturor costurilor vieții din România. Se vede foarte clar că oamenii au mai puţini bani de cheltuit în vacanţe", a declarat Sebastian Puznava, președintele Asociației Patronale "Marea"

Controalele vor continua şi în perioada următoare.