Bijuteria rezervată fostei elite comuniste din Timişoara, o ruină. Autorităţile promit să-i dea o nouă viață

În zona centrală a Timișoarei, o clădire cu istorie impresionantă spune astăzi o poveste despre contraste. Ridicată pentru vizite oficiale și întâlniri la cel mai înalt nivel în perioada comunistă, fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu a fost cândva un loc inaccesibil publicului și sinonim cu privilegiul. Astăzi, imaginea este complet schimbată: spațiile sunt lăsate în paragină, iar urmele trecutului abia mai pot fi ghicite. După mai bine de două decenii de nepăsare, imobilul revine în proprietatea statului român. Autoritățile din Timiș promit să-i dea o nouă viață și să-l transforme într-un spațiu deschis comunității.

O ruină. Așa arată acum fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu de la Timișoara. Are 700 de metri pătraţi, piscină, popicărie și buncăr. Aici, în 1969, fostul lider chefuia alături de președintele iugoslav Iosip Broz Tito, după vizita oficială din orașul de Bega. Acum, mobilierul a dispărut și doar cu inteligența artificială mai putem recrea interioarele.

Bijuteria arhitecturală devenită o ruină

În perioada comunistă, luxul suprem însemna pereți, pardoseală și scări placate cu marmură de calitate superioară, covoare groase și mobilier și parchet din lemn masiv de esență rară, materiale la care oamenii de rând nici nu îndrăzneau să viseze

Toate au rămas în trecut. Prezentul e cu mizerie, igrasie, ferestre lipsă și lucruri aruncate la voia întâmplării. În urmă cu zeci de ani, vila de protocol a lui Nicolae Ceaușescu era rezervată elitei comuniste și oaspeților de rang înalt. Nu intra oricine aici. În spatele acestor ziduri, timpul și-a spus cuvântul. După decenii de degradare, clădirea reintră în proprietatea statului și urmează să fie transformată complet, dintr-un spațiu exclusivist, într-unul deschis publicului.

"Am emis dispoziția de expropriere pentru acest imobil. Nu există niciun semn pe întreg amplasamentul acestui imobil că cineva ar fi avut vreo intenție să facă vreo investiție aici.Ne dorim ca în acest imobil să existe un hub artistic, un hub cultural", a declarat Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Clădirea reintră în proprietatea statului

Clădirea a fost declarată monumest istoric, iar lucrările promise de Consiliul Județean Timiș vor fi făcute sub atenta supraveghere a Direcției Județene de Cultură, și, implicit, a Ministerului Culturii. 500.000 de euro a costat doar exproprierea imobilului de la firma omului de afaceri Ovidiu Tender.

"Era vila lui de protocol, dar era interzis accesul din afară al publicului și era o chestie tabu. E o chestie pozitivă și pentru Timișoara și pentru noi ca public, dacă se deschide pentru a putea fi vizionat", spune un localnic.

Cartea de vizită a locaţiei nu este de neglijat. După Revoluţie, la vilă au trecut, pe rând, personalităţi marcante din ţară şi străinătate, printre care şi cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, şeful Statului German, Johannes Rau, foşti ambasadori ai SUA, Austriei, Italiei, Franţei, Chinei, Nigeriei. În prezent, autorităţile din Timiș lucrează la proiectul tehnic, iar anul viitor se vor scoate la licitaţie lucrările de restaurare.

