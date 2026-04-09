Candela care va aduce lumina sfântă în România, în noaptea de Înviere, este pregătită. Cizelată din argint şi certificată special pentru zbor, candela va fi adusa cu o cursă specială din Ţara Sfântă de Arhimandritul Ioan Meiu. O altă veste mare pentru credincioşi este că în Joia Mare la Ierusalim au fost ridicate restricţiile impuse din cauza războiului.

Tradiţia Luminii Sfinte continuă în ţara noastră de aproape două decenii. Iar preoţii ne asigură că această candelă special certificată pentru zbor nu se stinge niciodată pe drum. A fost realizată în atelierul de obiecte bisericeşti al Patriarhiei Române şi este folosită în fiecare an la transportarea flăcării de la Sfântul Mormânt la Bucureşti.

"Aceasta este candela cu care va veni la Bucureşti şi care va fi înmânată Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu Sfânta Lumină, care va fi împărţită tuturor delegaţiilor din România, eparhiilor din ţară şi care va ajunge în casa şi în sufletul fiecărui român", a spus Arhimandritul Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Ierusalim.

Candela are 35 de centimetri şi pe fiecare parte are gravat câte un însemn - mormântul lui Iisus Hristos, crucea Patriarhiei Române, stema Patriarhiei Române, cu cei doi îngeri şi cu inscripţia specială - "Paşte oile mele".

Va ajunge în ţară cu ajutorul Arhimandritului Ioan Meiu, trimisul special în Ţara Sfântă. Doar doi preoţi vor fi anul acesta în cursa specială Tel Aviv – Bucureşti.

"Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, sâmbătă, va coborî împreună cu câţiva ierarhi şi preoţi şi vor slujbi slujba Vecerniei la Sfântul Mormânt. Se va aprinde şi Sfânta Lumină în Mormântul Domnului, lumina care va fi împărţită delegaţiilor care vor aştepta să ducă la rândul lor această binecuvântare a Învierii Domnului, să o ducă în ţările lor ortodoxe", a precizat Arhimandritul Ioan Meiu.

Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, intră în Camera Îngerului din Sfântul Mormânt, doar după ce este controlat de forţele de ordine pentru a nu avea foc asupra sa. Miracolul se petrece, de obicei, după orele prânzului, când clerul iese din mormânt cu două mănunchiuri a câte 33 de lumânări, simbolizând numărul anilor lui Iisus Hristos pe pământ.

În Joia Mare, pentru prima dată de la începutul războiului, Biserica Sfântului Mormânt şi-a deschis porţile pentru vizitatori. Oamenii s-au adunat în Oraşul Vechi, iar în Biserica Învierii a avut loc ceremonia spălării picioarelor. Toţi speră acum să poată lua parte şi la ceremonia din Sâmbăta Mare.

