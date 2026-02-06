Antena Meniu Search
Video Blocurile de lux, cu 11 etaje, pentru care angajații Primăriei Sectorului 5 ar fi luat mită

Procurorii anti-corupţie au început o investigaţie şi la Primăria Sectorului 5. Mai mulţi funcţionari, printre care administratorul public şi arhitectul-şef, sunt bănuiţi că ar fi luat mită zeci de mii de euro de la un dezvoltator imobiliar. Suspecţii ar fi eliberat ilegal avize cu ajutorul cărora investitorii ar fi încasat mai repede banii pentru apartamente.

de Denisa Dicu

la 06.02.2026 , 19:22

Anchetatorii au făcut percheziţii în casele şi birourile suspecţilor care eliberau autorizaţii de construcţie: administratorul public al Sectorului 5, arhitectul-şef şi şeful Poliţiei Locale.

Bănuiala procurorilor este că cinci funcţionari au fost mituiţi de un dezvoltator imobiliar.

Printre ei, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, şi arhitectul-şef Robert Mihai Başca. Cei doi au fost aduşi să asiste la percheziţii, înainte de a ajunge la audieri. Miza mitei, spun procurorii, ar fi fost arderea unor etape în obţinerea documentelor pentru două blocuri din Bucureşti.

Preţurile locuinţelor ajung până la 310.000 de euro

Preţurile locuinţelor variază între 197.000 de euro, pentru două camere, şi ajung la 310.000 de euro în cazul unui duplex.

"Se vinde la alb şi atât. Adică fără parchet, fără nimic pe jos. Doar pe pereţii tencuiţi şi atât", a explicat un tânăr.

Alte zeci de mii de euro ar fi primit funcţionarii pentru un bloc din zona Viilor. Pe lângă administratorul public şi arhitectul-şef de la Sectorul 5, bani negri ar mai fi primit şi şefi de la Poliţia Locală.

"Colegii noştri sunt la dispoziţia organelor de anchetă, pun la dispoziţie tot ce se cere. (...) Domnul primar nu are cunoştinţă de aceste lucruri, a fost informat în această dimineaţă că există această percheziţie", a transmis Primăria Sectorului 5.

Denisa Dicu
perchezitii sectorul 5 imobiliare bucuresti
