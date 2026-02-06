Amenzi pentru necurățarea zăpezii de pe mașină înainte de plecare la drum

O mașină acoperită de zăpadă poate deveni un real pericol în trafic, atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la circulație. Deși mulți conducători auto tratează superficial acest aspect, Codul Rutier sancționează clar situațiile în care vehiculul nu este curățat corespunzător înainte de plecarea la drum.

O mașină curățată „pe jumătate” poate aduce amendă chiar de la primii metri parcurși. Polițiștii avertizează că zăpada sau gheața lăsată pe maşină poate provoca accidente grave.

Ce spune legea despre zăpada de pe mașină

Potrivit legislației rutiere, conducătorii auto sunt obligați să se asigure că vehiculul este în stare corespunzătoare de circulație înainte de a porni la drum. Asta înseamnă că parbrizul, luneta, geamurile laterale, farurile, stopurile și oglinzile trebuie să fie complet curățate, astfel încât vizibilitatea să nu fie afectată.

De asemenea, zăpada sau gheața depusă pe plafon, capotă sau portbagaj trebuie îndepărtată, deoarece poate cădea pe carosabil sau pe alte autovehicule în timpul mersului.

De ce este periculoasă zăpada lăsată pe mașină

Zăpada acumulată pe plafon sau pe capotă poate aluneca brusc pe parbriz în timpul frânării, blocând complet vizibilitatea șoferului. În același timp, bucățile de gheață sau zăpadă pot cădea pe mașinile din spate, provocând accidente sau avarii.

Din acest motiv, autoritățile consideră că un vehicul necurățat corespunzător reprezintă un risc real în trafic.

Ce amendă riști dacă nu cureți zăpada de pe mașină

Șoferii care circulă cu zăpadă sau gheață pe parbriz, geamuri, faruri sau pe caroserie pot fi sancționați cu amendă contravențională. Fapta este încadrată, de regulă, la nerespectarea obligației de a asigura condiții corespunzătoare de vizibilitate și siguranță în trafic.

Amenda se aplică dintr-o clasă de sancțiuni care presupune câteva puncte-amendă, iar valoarea finală depinde de punctul de amendă în vigoare. În plus, polițistul poate dispune oprirea din trafic până când mașina este curățată complet.

Când poate interveni și suspendarea permisului

În situațiile în care zăpada sau gheața de pe mașină contribuie la producerea unui accident sau la punerea în pericol a altor participanți la trafic, sancțiunile pot deveni mai severe. În funcție de gravitatea faptei, se poate ajunge inclusiv la suspendarea permisului de conducere.

Ce trebuie să cureți obligatoriu înainte de plecare

Legea nu se referă doar la parbriz. Vizibilitatea trebuie să fie completă în toate direcțiile, iar sistemele de iluminare și semnalizare trebuie să fie perfect funcționale. Un parbriz curat, dar faruri acoperite de zăpadă, poate atrage sancțiuni. De asemenea, numărul de înmatriculare trebuie să fie vizibil, altfel șoferul riscă amendă suplimentară.

De ce fac polițiștii controale iarna

În sezonul rece, poliția rutieră intensifică verificările, mai ales după ninsori abundente. Mașinile necurățate sunt ușor de observat și sunt considerate un pericol imediat, motiv pentru care pot fi trase pe dreapta chiar și pentru o verificare de rutină.

Ce recomandă autoritățile șoferilor

Autoritățile le recomandă șoferilor să își curețe complet mașina înainte de plecare, chiar dacă acest lucru presupune câteva minute în plus. Siguranța în trafic începe cu responsabilitatea fiecărui conducător auto, iar neglijența poate costa scump.

