Video Burger de 5 kg şi parizer pane, vedetele unui show culinar inedit din Bucovina

Tabără de gătit, carnea de vită, este invitaţia lansată de zeci de bucătari cu renume, în Bucovina. Reţete americane, franţuzeşti şi româneşti vor fi preparate weekendul acesta în faţa gurmanzilor. Vedete vor fi un burger de cinci kilograme, ciorba de taur şi parizerul pane.

de Angela Bertea

la 06.02.2026 , 20:47

Bucătarii gătesc de dimineaţă până seara la Câmpulung, într-una dintre cele mai spectaculoase tabere gastronomice cu reţete din carne de vită. Un bucătar-şef din Sibiu a uimit cu burgerul lui de cinci kilograme, care ajunge pentru 30 de oameni.

"Are un sos bazat pe trufe negre, dulceaţă de ceapă roşie, sos de cedar, castraveţi în saramură, roşii şi chiflă artizanală. Carnea este maturată. Am dus la alte proporţii acest burger", a spus Rareş Moga, chef bucătar.

"Foarte aromată, fragedă. Contează să simţi condimentele. Sunt chefi adevăraţi", a afirmat un gurmand.

Gurmanzii pot să încerce să prindă secretele bucătarilor în sesiunile de gătit live şi să guste reţete unice. La eveniment participă sute de invitaţi şi zeci de chefi, pregătiţi nu doar să gătească, ci să şi predea. 100 de lei îi costă pe gurmanzi să înveţe totul despre friptura perfectă.

"Gătesc peste 45 de chefi pe 12 zone. Gătesc vită de toate felurile, de la tradiţional la internaţional.  Adună peste 600 de invitaţi din toate colţurile ţării. Pe lângă faptul că pot gusta, învaţă detalii tehnice despre carnea de vită", a spus Cosmin Giosan, organizator.

"Piesele de rezistenţă sunt piesele mari: Brisket, pieptul de vită fără os, vorbim de ceafă, de Short Ribs, parte cu coaste,  Hamilton", a afirmat Radu Zărnescu,  beef master.

Carnea de vită ajunge, însă, rar pe mesele românilor. Cu un consum mediu de două, trei, fripturi pe lună, suntem de trei ori sub media europeană, în principal din cauza preţului ridicat al cărnii de calitate. Importăm de 113 milioane de euro pe an, mai ales din Argentina, Uruguay și Franța.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

bucovina show culinar burger parizer pane
