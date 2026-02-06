Antena Meniu Search
Incendiu violent într-un apartament din Năvodari: o persoană decedată. Zeci de locatari, evacuaţi de urgenţă

Un incendiu violent izbucnit vineri seară într-un apartament din Năvodari s-a soldat cu moartea unei persoane și evacuarea a zeci de locatari. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, iar trei femei și un copil au fost evaluați de medici după ce au fost scoși din imobil.

06.02.2026
O persoană a murit într-un incendiu la Năvodari. Zeci de adulți și copii, evacuați Incendiu violent într-un apartament din Năvodari: o persoană decedată. Zeci de locatari, evacuaţi de urgenţă

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri seară, la un incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari.

La faţa locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, o autoscară, o autoplatformă, patru maşini de stingere şi autospeciala de transport victime multiple.

"Incendiul se manifestă violent Persoanele de pe scară sunt evacuate în aceste momente", au transmis pompierii.



Ei au precizat că o persoană a fost găsită decedată în locuinţă. De asemenea, au fost evacuaţi 26 de adulţi şi patru copii, iar alte 14 persoane au ieşit singure din imobil.

În prezent, trei femei şi un copil sunt evaluaţi de echipaje medicale.

