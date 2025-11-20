Matematica dă bătăi de cap multor elevi, dar o tânără profesoară din Iaşi a reuşit să dea o nouă faţă materiei şi să o facă atractivă.

- "Blonda de la Matematică", profa din Iaşi virală pe TikTok. Loredana: "Îmi aleg rochia în funcţie de lecţie" - Instagram / matematica_loredana

Loredana Pălănceanu are 29 de ani, este profesoară şi şi-a făcut un nume pe reţelele de socializare acolo unde rezolvă probleme de matematică. Peste 200.000 de oameni o urmăresc pe TikTok şi Instagram. Loredana spune că acesta a fost modul prin care a reuşit să le capteze atenţia copiilor, care petrec foarte mult pe reţelele de socializare.

"Ideea de a posta videoclipuri pe TikTok a apărut natural, observând realitatea din școli: elevii petrec foarte mult timp pe telefon, inclusiv în pauze sau în drum spre casă. Mi-am spus că, dacă tot sunt acolo, pe platformele online, poate este momentul ca și noi, profesorii, să venim spre ei, cu un conținut educativ adaptat mediului pe care îl folosesc zilnic", a declarat Loredana pentru Libertatea.

Loredana dă meditaţii pe conturile sale de social media şi spune că elevii sunt mult mai receptivi decât ar fi la orele susţinute clasic, la şcoală. "Am vrut să transform TikTokul într-un spațiu unde matematica să fie accesibilă, prietenoasă și creativă. În timp, am văzut că elevii reacționează foarte bine, pun întrebări, participă la live-uri, rezolvă exerciții împreună cu mine. Și asta m-a motivat și mai mult", a mai declarat aceasta.

Profesoara de Matematică pregăteşte elevi atât pentru Evaluarea Naţională, cât şi pentru Bacalaureat. Loredana iese în evidenţă şi prin ţinutele purtate la orele online: "Îmi aleg rochiile în funcţie de lecţia pe care o predau".

