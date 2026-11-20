Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul Bucureștiului de a acorda vize sportivilor minori ruși la Campionatul european de taekwondo, transmite TASS, citată de Agerpres.

Rusia acuză România de "acțiuni ostile" pentru că am refuzat să acordăm vize sportivilor ruşi - moscova.mae.ro

"Părții române i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nejustificat de a elibera vize de intrare pentru echipa națională a Rusiei, care urma să participe la Campionatul european de taekwondo pentru băieți și fete cu vârste între 12 și 14 ani, programat la sfârșitul lunii noiembrie la București", se arată în comunicatul diplomației ruse.

Rusia acuză România de acţiuni ostile

"Acțiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns și vor avea consecințe negative pe termen lung pentru cei care le inițiază", au subliniat reprezentanții MAE rus. Antrenorul principal al lotului național de taekwondo al Rusiei, Vadim Ivanov, a declarat pentru TASS că autoritățile române au refuzat să elibereze vize de intrare pentru tinerii sportivi ruși care intenționau să participe la Campionatul European din noiembrie, destinat sportivilor cu vârste de până la 14 ani.

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"Echipa națională a Rusiei va rata această competiție europeană. Antrenorul principal al lotului de cadeți al Rusiei m-a informat că a primit un mesaj de la consul, în care se precizează că, în conformitate cu instrucțiunile primite de la București, consulatul României nu va primi și nu va procesa cererile de viză depuse de sportivii din federația noastră de taekwondo", a declarat Ivanov, citat de TASS.

Potrivit agenției ruse de presă, Federația Mondială de Taekwondo (World Taekwondo) a decis, la sfârșitul lunii ianuarie, să permită sportivilor ruși și belaruși să participe la competițiile internaționale sub simbolurile naționale. Campionatul european de taekwondo pentru sportivi cu vârste de până la 14 ani (European Cadets Championships) se va desfășura în perioada 26-28 noiembrie, la București.