Mai multe drone au survolat, sâmbătă dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, au fost detectate cinci aparate de zbor fără pilot. În mai multe zone au fost raportate explozii, iar în cel puțin două locuri au fost descoperite fragmente de drone. Nu au fost raportate victime.

Cinci drone au intrat sâmbătă dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova - Sursa: Facebook/ Poliţia Republicii Moldova

"Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale precizează că astăzi, 3 octombrie, în intervalul de timp 7:45-8:00, spațiul aerian național a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii", a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.

Locuitori din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești au alertat autoritățile după ce au auzit explozii în extravilanul unor localități.

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La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost sesizată despre o explozie produsă în afara orașului, de unde se ridica fum dens. Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit fragmente ale unei drone.

Alte fragmente de dronă au fost găsite în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, dar și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

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O explozie a fost raportată și în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției, aceasta s-a produs într-o plantație de viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Deflagrația nu a provocat victime, însă a izbucnit un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii au fost deteriorate.

Ministerul Apărării a precizat că sistemul național integrat de monitorizare a înregistrat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe aparate de zbor fără pilot, acestea fiind observate în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian în coordonare cu celelalte autorități și cu partenerii externi.

Poliția documentează incidentele pentru a stabili toate circumstanțele. Deocamdată, autoritățile nu au precizat tipul și proveniența dronelor și nici dacă fragmentele descoperite provin de la aparatele detectate în timpul survolării.

Cetățenii sunt îndemnați să evite zonele în care au fost semnalate explozii și să nu se apropie sau să atingă fragmente ori alte obiecte suspecte. În asemenea situații, oamenii trebuie să apeleze Serviciul 112.

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Reacţia Maiei Sandu

"În această dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri.

Condamn atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din această noapte și violarea spațiului aerian al țării noastre. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră.

Dragi cetățeni, nu vă apropiați de fragmente sau de obiecte suspecte și anunțați imediat autoritățile la 112.", a scris preşedinta Republicii Moldova pe Facebook.

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