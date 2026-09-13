Războiul dintre Ucraina și Rusia se mută în Africa. Mai mulți experți ucraineni au mers în țări africane pentru a-i instrui în utilizarea dronelor pe luptătorii locali care luptă cu grupurile militare ruse. Militarii ruși se află în Africa pentru a sprijini diferite regimuri favorabile Kremlinului.

Cum s-a mutat războiul dintre Rusia şi Ucraina în Africa: Grupul Wagner a deschis drumul - Profimedia

Ucraina luptă împotriva Rusiei și în Africa. Potrivit CNN, aproximativ 15 specialiști ucraineni lucrează în Mali, unde instruiesc luptătorii locali în utilizarea dronelor. Totodată, ucrainenii îi ajută pe localnici să desfășoare operațiuni împotriva unităților rusești.

Ce fac militarii ucraineni pe tărâm african

Militarii ucraineni au activat și în Sudan unde au instruit forțe din mai multe țări din Orientul Mijlociu în lupta împotriva dronelor iraniene Shahed. În schimb, Kievul primește acorduri de cooperare în domeniul securității și muniție. Ucrainenii transmit experiența în utilizarea dronelor și dobândesc abilități de luptă în deșert.

Articolul continuă după reclamă

Jurnaliștii americani mai relatează despre participarea militarilor ucraineni la operațiuni în apropierea orașului Kidal, Mali. Anterior, Rusia a acuzat Ucraina că îi sprijină pe rebelii tuaregi. În Libia, operatorii ucraineni de drone maritime, de pe o bază din Misurata, desfășoară operațiuni împotriva "flotei clandestine" ruse.

Rusia își consolidează prezența în Africa

După destrămarea grupului Wagner, Moscova a creat Corpul African, care sprijină regimurile aliate Kremlinului. Rusia trimite militari și mercenari în Africa pentru a-și extinde influența geopolitică, a obține acces la resurse naturale valoroase și a recruta luptători pentru războiul din Ucraina. În schimbul sprijinului militar, rușii primesc acces exclusiv la mine de aur, diamante și alte materii prime din țări precum Republica Centrafricană, Mali sau Sudan.

Moscova încearcă să umple golul lăsat de retragerea trupelor occidentale din zona Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso) și să obțină accesul la porturi și baze aeriene strategice pe continent. În plus, Rusia folosește rețele de recrutare și promisiuni false de locuri de muncă pentru a ademeni cetățeni africani, trimițându-i ulterior pe frontul din Ucraina.

Trupele ruse oferă protecție noilor junte militare care au preluat puterea prin lovituri de stat în Africa de Vest și Centrală. Ruși asigura securitatea și supraviețuirea noilor lideri în schimbul alianței politice și economice cu Rusia.