Meteorologii anunţă că, duminică, vor fi ploi, iniţial în Dobrogea, iar apoi în Muntenia, la Munte şi, izolat în Oltenia, unde aversele vor fi însoţite de descărcări electrice şi grindină. În sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei, în Bărăgan şi Dobrogea, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, vântul va avea intensificări temporare. În Capitală, vremea se va răci, iar spre seară va ploua.

Ploi şi furtuni în jumătate de ţară. Cum va fi vremea în Bucureşti - Arhivă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă duminică, între orele 10.00 şi 23.00, aceasta vizând averse în general moderate cantitativ, instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Astfel, în special în prima parte a zilei de duminică, în Dobrogea vor fi averse, în general moderate cantitativ care vor acumula local 15...20 l/mp şi izolat peste 30 l/mp. După-amiaza, seara şi la începutul nopţii vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte şi izolat în Oltenia. Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice şi izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) şi vijelii (viteze în general de 40...60 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp.

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Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei, în Bărăgan şi Dobrogea, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, dar de scurtă durată şi asociat averselor (viteze în general de 40...50 km/h).

În Bucureşti, vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă va fi de 21...22 de grade. Cerul va fi temporar noros şi mai ales spre seară şi în prima parte a nopţii vor fi averse (cantităţi de apă în general de 3...5 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.