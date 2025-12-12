Antena Meniu Search
Bărbat din Dolj, reținut după ce a incendiat o dubiţă în care obişnuiau să doarmă ciobani

Un bărbat de 37 de ani, din comuna Lipovu, județul Dolj, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a incendiat o autoutilitară, în urma unui conflict spontan. În interior dormeau de obicei ciobani. 

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 11:47

Incidentul a avut loc luni, 11 decembrie, în jurul orei 15:20, pe islazul localității, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Polițiștii Secției nr.14 Poliție Rurală Bârca au intervenit în urma unui apel la 112 efectuat de un bărbat de 59 de ani, care a anunțat că un vehicul a fost cuprins de flăcări. Autoutilitara incendiată era folosită drept spațiu de dormit pentru ciobani.

Pompierii de la ISU Dolj au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul, care, din fericire, nu s-a soldat cu victime. Pagubele materiale sunt însă semnificative.

Pe baza probelor adunate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de distrugere, și a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj. Acesta urmează să fie prezentat astăzi procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Redactia Observator
dolj lipovu incendiere duba autoutilitara ciobani
