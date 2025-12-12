Evenimente în Bucureşti, în weekendul 13-14 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 13 decembrie, şi duminică, 14 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 13-14 decembrie

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Salvați-l pe Moș Crăciun!", la Teatrul Țăndărică. De la ora 16.00 se joacă "Nopți albe", la Teatrul în Culise, iar de la ora 16.30 se joacă "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Funeralii fericite", la FF Theatre, "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Zorro", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Cel mai bun copil din lume", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, "Dark Play", la Teatrul Excelsior, sau "Portugalia", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Duminică, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică. De la ora 16.00 se joacă "Tanţa şi Costel", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00 se joacă "Marea abureală", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Portretul lui Dorian Gray", în Mojo Club. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Misery", la FF Theatre, "D-ale carnavalului", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 13-14 decembrie

Sâmbătă avem, printre altele, Xmas Charity Blast ‘25, un concert caritabil susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 18.00. De asemenea, la Arenele Romane, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un concert special susţinut de trupa Bucovina, în timp ce Marius Mihalache şi Mihai Mărgineanu susţin un concert la Sala Dalles, de la ora 19.00.

Duminică, de la ora 11.00, la Teatrul Evreiesc de Stat sunteţi aşteptaţi la un concert de muzică tradiţională evreiască, în timp ce de la ora 17.00, la Sala Radio sunteţi aşteptaţi la un concert extraordinar de Crăciun. De asemenea, Danotte și Prietenii susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00, membrii Cristina Radu Ensemble susţin un concert la Biserica Anglicană, de la ora 19.00, iar la Grădina Alhambra, tot de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un concert "When Violin Meets Guitar – MetaVivaldi".

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 13-14 decembrie

Superliga de fotbal programează două meciuri în acest weekend, în Bucureşti. Sâmbătă, de la ora 20.30, pe arena din Giuleşti se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Oţelul Galaţi. Duminică, de la ora 17.45, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Metaloglobus Bucureşti.

În Liga Naţională de baschet masculin, sâmbătă, ora 18.00, în Sala Gabriela Szabo se joacă meciul dintre CSO Voluntari şi SCM Politehnica Timişoara. În Liga Naţională de baschet feminin, sâmbătă, ora 11.00, în Sala Agronomia se joacă meciul dintre CS Agronomia Bucureşti şi CS Universitatea Cluj-Napoca.

În Liga Naţională de volei masculin, sâmbătă se joacă meciurile Steaua Bucureşti - Ştiinţa Explorări Baia Mare (Sala Mihai Viteazul, ora 17.00) şi CSU Ştiinţa Politehnica Timişoara - CS Arcada Galaţi (Sala Politehnica, ora 18.00).

Şi în Liga Naţională de volei feminin avem două meciuri în acest weekend. Sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi CSU Târgu Mureş. Duminică, de la ora 18.00, în Sala Rapid se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi CSM Volei Alba-Blaj.

