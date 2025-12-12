Record absolut în arta sacră românească. O icoană de Grigorescu s-a vândut cu 90.000 de euro

Piața românească de artă sacră marchează un moment istoric. O icoană pictată în tinerețe de Nicolae Grigorescu, intitulată "Maica Domnului cu Pruncul", a fost adjudecată cu 90.000 de euro în Licitația de Crăciun din 9 decembrie, organizată de Artmart, cel mai mare preț obținut vreodată în România pentru o icoană, informează Hotnews.

Lucrarea a pornit în licitație de la 18.000 de euro, însă în mai puțin de zece minute a urcat spectaculos până la prețul final, adjudecarea fiind realizată de un colecționar din mediul online. Performanța confirmă nu doar interesul crescut pentru arta sacră, ci și statutul excepțional al operei lui Grigorescu.

Potrivit lui Vlad Dumitriu, muzeograf al Muzeului Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina, icoana este una rară prin însăși concepția ei artistică.

"Maica Domnului cu Pruncul", o icoană rară cu o reprezentare necanonică a sfinților

"Este o icoană rară, prin reprezentarea necanonică a chipurilor sfinților. Grigorescu a pictat după model viu, astfel că sfinții săi par reali. Această variantă a picturii i-a fost foarte dragă artistului, a păstrat-o alături de-a lungul vieții, fapt confirmat și de fotografiile din sufrageria casei sale, unde apare expusă pe un șevalet.", a relatat muzeograful Vlad Dimitriu.

Anul 2025 s-a dovedit a fi cel mai bun din ultimii 15 ani pentru licitațiile de artă religioasă organizate de Artmark. Licitația din decembrie 2025 s-a clasat pe locul al doilea ca volum al vânzărilor, cu o rată de adjudecare de 71% și un total de 225.162 de euro, după licitația de artă religioasă din aprilie 2025, care a atins 327.000 de euro.

Artmark rămâne una dintre puținele case de licitații din Europa care organizează constant licitații dedicate artei sacre, o nișă complexă, ce presupune expertiză specializată și colecționari rafinați, capabili să aprecieze valoarea de sinteză dintre artă, istorie și spiritualitate.

Decembrie 2025 devine astfel un nou moment-cheie pentru Nicolae Grigorescu și pentru piața locală de artă, după succesul istoric din decembrie 2024, când pictura "Țărăncuță odihnindu-se" stabilea recordul național pentru pictură, cu 365.000 de euro.

Numele artistului este acum asociat atât cu cel mai mare preț obținut pentru o icoană vândută în România, cât și cu cel mai important eveniment al sezonului: Licitația Artmark de Iarnă, programată pentru 16 decembrie, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, dar și online, pe platforma Artmark Live, de la ora 17:00.

