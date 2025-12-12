Momentul în care o navă sub pavilion străin acroşează un vas cu grâu, pe Dunăre. Comandantul a fost amendat

Un accident naval s-a produs pe Dunăre, în judeţul Tulcea, unde o navă sub pavilion turc, care executa manevre de ancoraj, a acroşat un vas încărcat cu grâu, care staţiona. Incidentul s-a soldat cu sancţionarea comandantului, iar ambele vase au părăsit ulterior zona.

Accidentul a avut loc în data de 5 decembrie 2025, în jurul orei 12:00, în zona Mila Marina 44 de pe Dunăre, scrie Observator Constanţa. Potrivit autorităţilor, în timpul manevrelor de ancoraj, o navă sub pavilion Marshall Islands a acroşat o navă aflată la ancoră, sub pavilion Honduras, încărcată cu grâu.

În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că evenimentul a fost cauzat de nerespectarea măsurilor de vigilenţă prevăzute de Regulamentul de navigaţie pe Dunăre. Comandantul navei care efectua manevra nu ar fi asigurat condiţiile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunii, mai menţionează sursa citată.

Pentru abaterile constatate, comandantul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 30.000 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile au precizat că, după finalizarea verificărilor, cele două nave au părăsit Portul Tulcea şi se îndreaptă către porturile lor de destinaţie. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰