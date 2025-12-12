Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Momentul în care o navă sub pavilion străin acroşează un vas cu grâu, pe Dunăre. Comandantul a fost amendat

Un accident naval s-a produs pe Dunăre, în judeţul Tulcea, unde o navă sub pavilion turc, care executa manevre de ancoraj, a acroşat un vas încărcat cu grâu, care staţiona. Incidentul s-a soldat cu sancţionarea comandantului, iar ambele vase au părăsit ulterior zona.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 15:42

Accidentul a avut loc în data de 5 decembrie 2025, în jurul orei 12:00, în zona Mila Marina 44 de pe Dunăre, scrie Observator Constanţa. Potrivit autorităţilor, în timpul manevrelor de ancoraj, o navă sub pavilion Marshall Islands a acroşat o navă aflată la ancoră, sub pavilion Honduras, încărcată cu grâu.

În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că evenimentul a fost cauzat de nerespectarea măsurilor de vigilenţă prevăzute de Regulamentul de navigaţie pe Dunăre. Comandantul navei care efectua manevra nu ar fi asigurat condiţiile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunii, mai menţionează sursa citată.

Pentru abaterile constatate, comandantul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 30.000 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile au precizat că, după finalizarea verificărilor, cele două nave au părăsit Portul Tulcea şi se îndreaptă către porturile lor de destinaţie. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tulcea nava marfuri grau accident naval dunare comandant
Înapoi la Homepage
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Momentul în care o navă sub pavilion străin acroşează un vas cu grâu, pe Dunăre. Comandantul a fost amendat