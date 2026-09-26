Livrările și aprovizionarea ar putea fi restricționate în București, în intervalele cu trafic intens. Propunerea, care vizează mașinile de curierat și cele folosite pentru aprovizionarea magazinelor, se află pe masa Consiliului General al Capitalei.

Dacă proiectul va fi adoptat, mașinile folosite pentru curierat și aprovizionare nu vor mai putea staționa și circula pe drumurile publice între orele 7 și 9 dimineața, respectiv 17 și 19.

Propunerea ar urma să intre în vigoare, dacă este acceptată, de la 1 ianuarie 2027, iar cei care nu respectă regulile vor primi amenzi cuprinse între 3 și 5 mii de lei. Sunt prevăzute însă și excepții, printre care intervențiile de urgență, transportul medicamentelor sau alimentelor cu mașini frigorifice.

Astfel de restricții există deja și în alte orașe. Spre exemplu, în Cluj-Napoca, accesul mașinilor pentru aprovizionare se face doar în afara orelor de vârf, iar în Constanța, mașinile de marfă au acces în centrul orașului pentru aprovizionări doar între orele 23 și 6 dimineața.

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