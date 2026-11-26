Accident cutremurător în Timişoara. Un biciclist a murit, după ce a fost lovit în plin de un tramvai.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum bărbatul traversează şinele şi, atunci când observă tramvaiul venind, încearcă să se dea jos de pe bicicletă şi să fugă.

Din păcate, nu mai are timp. În urma impactului extrem de puternic, victima a fost prinsă sub garnitură şi a decedat. Martorii spun că acesta ar fi forţat culoarea roşie a semaforului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.