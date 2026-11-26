Un dispozitiv de urgenţă, care poate fi folosit în caz de cutremur, pene de curent sau inundaţii, se vinde ca pâinea caldă în Europa. Aparatul, puţin mai mare decât un pantof, are lanternă, radio, difuzor şi baterie externă care poate fi încărcată inclusiv cu energie solară sau manual. Cererea a crescut atât de mult încât distribuitorul din Marea Britanie a epuizat stocurile. Dispozitivul este conceput pentru situaţiile în care oamenii rămân fără electricitate şi căi de comunicare, iar autorităţile recomandă pregătirea unor provizii pentru cel puţin 72 de ore.

Un dispozitiv de urgenţă, care poate fi folosit în caz de cutremur, pene de curent sau inundaţii - Midland World | Facebook

Dispozitivul, numit R300 Pro, este produs de compania Midland din Reggio Emilia, Italia, cunoscută pentru staţiile radio folosite de-a lungul anilor de şoferii de camion şi radioamatori, potrivit La Stampa.

Puţin mai mare decât un pantof, aparatul reuneşte într-un singur dispozitiv o lanternă, un radio, un difuzor cu conexiune Bluetooth şi o baterie externă care poate fi încărcată cu ajutorul unui panou solar sau al unui dinam.

În ultimele decenii, odată cu scăderea popularităţii staţiilor radio C8 în favoarea telefoanelor inteligente, compania şi-a diversificat produsele. Acum, unele dintre acestea sunt tot mai căutate de persoanele care vor să fie pregătite pentru un scenariu de tip black sky, adică o întrerupere temporară a comunicaţiilor şi a serviciilor esenţiale în urma unui atac de tip hibrid.

Articolul continuă după reclamă

Europenii cumpără echipamente de urgenţă în masă. Recomandarea autorităţilor pentru primele 72 de ore

Gabriele Iori, reprezentant al companiei italiene, care deţine fabrici inclusiv în SUA, spune că cea mai mare parte a cererii din ultimele săptămâni vine din Regatul Unit.

"Cea mai mare parte a cererii din ultimele săptămâni vine din Regatul Unit, unde guvernul a transmis populaţiei recomandări privind echipamentele necesare în cazul unor crize neaşteptate", explică acesta.

Potrivit reprezentantului Midland, recomandările oficiale vizează pregătirea populaţiei pentru a putea rezista pe cont propriu cel puţin trei zile.

"Recomandările oficiale sunt ca oamenii să se aprovizioneze cu produse care să le permită să supravieţuiască cel puţin 72 de ore. Aşadar, pe lângă hrană şi apă, oamenii se gândesc, fireşte la surse de energie, precum bateriile externe, sau la staţii walkie-talkie pentru a păstra legătura între ei", a explicat Gabriele Iori.

Cererea a crescut atât de mult încât distribuitorul britanic al companiei a epuizat stocurile modelului R300 Pro, dar şi ale unui dispozitiv asemănător, însă mai puţin performant.

Ucraina, Polonia şi Republica Moldova, printre ţările care caută echipamente pentru situaţii de criză

Interesul pentru dispozitivele de urgenţă nu se limitează la Marea Britanie. O parte importantă a comenzilor vine din Europa de Est, unde o parte dintre ţările vecine României se pregătesc pentru eventuale situaţii de conflict sau dezastre naturale.

"O altă parte importantă a cererii vine din Europa de Est. Ţări precum Ucraina, Polonia şi Republica Moldova sunt deosebit de interesate de gama noastră Emergency, atât din motive logistice legate de situaţia actuală, cât şi pentru a se pregăti pentru scenarii de conflict", afirmă reprezentantul companiei.

În Italia, echipamentele sunt cumpărate mai ales pentru cutremure şi inundaţii

Spre deosebire de Marea Britanie şi de statele din flancul estic, în Italia îngrijorarea privind eventualele atacuri neaşteptate este mult mai mică.

Oamenii sunt interesaţi de echipamentele de urgenţă în special pentru a face faţă dezastrelor naturale, precum cutremurele şi inundaţiile.

"Cutremurele şi inundaţiile sunt, din păcate, fenomene tot mai frecvente în ţara noastră, iar posibilitatea ca reţelele electrice şi cele de telefonie mobilă să nu mai funcţioneze trebuie luată în calcul", a declarat Gabriele Iori.

Compania Midland a furnizat echipamente radio Protecţiei Civile italiene şi în timpul unor situaţii de urgenţă recente de acest fel.