Cadavrul găsit într-o maşină carbonizată în Oradea

Descoperire şocantă într-o maşină carbonizată în Oradea, judeţul Bihor. Poliţiştii au dat peste cadavrul unei persoane rămasă neidentificată deocamdată.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 16:21
Autoturismul era abandonat pe un câmp la ieşire din oraş spre Sântandrei, în apropiere de o cale ferată.

Apelul la 112 s-a făcut în jurul orei 13.50. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști și de la Medicină Legală, scrie ebihoreanul.

Poliţiştii fac cercetări pentru a afla cum s-a produs incidentul şi dacă este vorba de o crimă, accident sau sinucidere.

