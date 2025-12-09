Cadavrul găsit într-o maşină carbonizată în Oradea

Descoperire şocantă într-o maşină carbonizată în Oradea, judeţul Bihor. Poliţiştii au dat peste cadavrul unei persoane rămasă neidentificată deocamdată.

Autoturismul era abandonat pe un câmp la ieşire din oraş spre Sântandrei, în apropiere de o cale ferată.

Apelul la 112 s-a făcut în jurul orei 13.50. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști și de la Medicină Legală, scrie ebihoreanul.

Poliţiştii fac cercetări pentru a afla cum s-a produs incidentul şi dacă este vorba de o crimă, accident sau sinucidere.

