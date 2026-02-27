Nicușor Dan critică AEP: Nu a înțeles nici în 2025 donațiile online. La Călin Georgescu nu a văzut neregulile

Președintele Nicușor Dan a criticat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), afirmând că instituția nu a înțeles nici în 2025 mecanismul donațiilor online. Șeful statului a spus că și în campaniile din 2016 și 2020 i-au fost aplicate aceleași amenzi, ulterior anulate de instanță, și au fost formulate plângeri penale cu care nu s-a întâmplat nimic. Precizările vin după ce în presă au apărut informații privind o sesizare a Parchetului General de către AEP. Președintele a explicat că nu este un caz nou, ci cel din 2025.

Președintele Nicușor Dan susține că informațiile apărute azi în spaţiul public privind sesizarea Parchetului General de către AEP, în legătură cu presupuse nereguli identificate în campania electorală, nu sunt noi, ci datează din aprilie 2025. Şeful statului consideră că problema reală este modul în care funcționează instituțiile statului, pe care le acuză că sunt excesiv de birocratice în unele cazuri, în timp ce ignoră nereguli mai grave în alte situații, amintind de finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

"Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună", a transmis Nicuşor Dan într-un mesaj pe Facebook.

El a amintit, totodată, că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil şi în conflict de interese printr-un raport întocmit în 2022, care a fost anulat de instanţă, şi a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. "AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

Articolul continuă după reclamă

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării.

Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea. Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile", a subliniat Nicuşor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰