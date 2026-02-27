Interviu cu un expert în educarea copiilor geniali: Intervenţia târzie poate duce la irosirea potenţialului

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României face un nou pas în conectarea educației românești la marile dezbateri europene, printr-un dialog strategic cu Dr. Colm O’Reilly, președintele European Council for High Ability (ECHA), una dintre cele mai importante voci la nivel mondial în domeniul educației dedicate copiilor cu potențial înalt.

Un dialog care poate schimba paradigma educației de excelență

Discuția a vizat modul în care sistemele educaționale pot identifica și sprijini mai eficient tinerii capabili de performanță excepțională, într-un moment în care Europa caută soluții pentru a transforma inteligența și creativitatea noilor generații în resurse reale de dezvoltare economică și socială.

ECHA este principala rețea europeană dedicată studiului și susținerii persoanelor cu abilități înalte, reunind cercetători, profesori, psihologi și factori de decizie interesați de dezvoltarea talentului. Dialogul direct cu reprezentanții fundației confirmă interesul internațional pentru inițiativele derulate în România și pentru modelele de cercetare aplicată dezvoltate aici.

Studiu românesc care analizează performanța dincolo de IQ

Un punct central al discuției l-a reprezentat studiul „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Institutul BrainMap. Studiul național utilizează tehnologii avansate, precum electroencefalograma cantitativă (qEEG), alături de evaluări psihologice și cognitive, pentru a înțelege modul în care funcționează creierul copiilor și tinerilor cu rezultate remarcabile.

Obiectivul este depășirea modelului clasic de evaluare bazat exclusiv pe note sau scoruri de inteligență și construirea unor metode personalizate prin care profesorii și părinții să poată sprijini dezvoltarea reală a talentului.

„În Europa există puține cercetări neurocognitive dedicate copiilor cu potențial înalt, iar combinarea acestei dimensiuni cu profilarea emoțională reprezintă o contribuție valoroasă pentru domeniu”, a subliniat Dr. Colm O’Reilly, apreciind caracterul multidisciplinar al proiectului.

Mitul copilului genial care „se descurcă singur”

Una dintre concluziile ferme ale dialogului a fost demontarea unui mit frecvent întâlnit: ideea că elevii foarte buni nu au nevoie de sprijin suplimentar.

„Intervenția timpurie este mult mai eficientă decât intervenția târzie. Dacă acești copii nu sunt susținuți, este foarte probabil să nu reușească la nivelul la care ar putea”, a avertizat președintele ECHA.

Specialiștii atrag atenția că ignorarea potențialului înalt nu afectează doar destinul individual al copiilor, ci și capacitatea unei societăți de a inova și de a rămâne competitivă. Fără programe adaptate, talentul se pierde sau se dezvoltă în alte sisteme educaționale mai receptive.

Performanța nu înseamnă doar rezultate academice

Discuțiile au evidențiat și o schimbare de paradigmă la nivel european: excelența nu mai este definită doar prin performanțe școlare, ci printr-un echilibru între dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială.

„Excelența sustenabilă presupune autoreglare, reziliență și sprijin emoțional. Școlile trebuie să creeze medii care încurajează atât provocarea intelectuală, cât și autonomia și gestionarea stresului”, a explicat Dr. O’Reilly.

Această abordare pune accent pe dezvoltarea talentului pe termen lung, nu pe performanțe punctuale, și pe adaptarea educației la nevoile reale ale fiecărui copil.

Conectarea României la rețeaua europeană a excelenței

Interviul marchează un moment important de aliniere a cercetării românești la tendințele internaționale și deschide noi oportunități de colaborare academică și educațională la nivel european.

„Tot ceea ce faceți se încadrează în direcția în care evoluează domeniul la nivel internațional”, a concluzionat președintele ECHA.

Prin proiecte de cercetare, parteneriate și programe dedicate tinerilor cu abilități înalte, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, afiliată internațional la European Council for High Ability, urmărește să transforme potențialul intelectual al noilor generații într-un avantaj real pentru societate.

