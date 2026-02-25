Antena Meniu Search
Descoperire şocantă în Reşiţa. Trupul unui bărbat de 35 de ani, găsit pe terasa unui bloc

Poliţiştii şi procurorii din Reşiţa au deschis, miercuri, o anchetă, după ce au fost sesizaţi cu privire la un bărbat de 35 de ani care se află pe plafonul unui bloc din oraş. La faţa locului echipajele medicale au constatat decesul.

de Larisa Andreescu

la 25.02.2026 , 18:05
”La data de 25 februarie 2026, în jurul orei 09.25, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o persoană se află căzută pe plafonul unui bloc din municipiul Reşiţa. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că pe terasa din beton construită deasupra nivelului locuinţelor de la etajul 1 al imobilului se afla un bărbat, în vârstă de 35 de ani”, anunţă, miercuri după-amiază, IPJ Caraş-Severin, potrivit Mediafax.

Echipajul din cadrul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Caraş-Severin a efectuat verificările medicale, constatând decesul persoanei.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească împrejurprile în care a survenit decesul.

Larisa Andreescu
Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

