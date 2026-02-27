Familiile cu cel puţin doi copii ar putea fi scutite de plata impozitului pe venit. Peste un milion de români ar urma să beneficieze de această măsură, inclusă într-un proiect de lege aflat aproape de votul final. Sunt însă mai mult condiţii, inclusiv legate de veniturile care intră lunar în casă. Anita Lăsculescu, reporter Observator 16, explică proiectul de lege pe înţelesul tuturor.

Proiect legislativ propune scutirea de impozit pe venit pentru părinții care au în întreținere cel puțin doi copii minori. Concret, părinții care obțin venituri din salarii și nu depășesc un venit brut anual de 150.000 de lei – echivalentul a aproximativ 12.500 de lei brut pe lună – ar urma să fie scutiți integral de impozitul pe venit.

Impactul bugetar ar fi de aproximativ 8 miliarde de lei anual

La un salariu mediu brut estimat pentru 2026 de aproximativ 8.500 de lei, după reținerea contribuțiilor sociale, impozitul actual de 10% înseamnă o reținere lunară de circa 550 de lei. Dacă legea va fi adoptată, această sumă ar rămâne în bugetul familiei. În cazul în care ambii părinți sunt eligibili, economia anuală poate depăși 13.000 de lei. Inițiatorii susțin că procedura va fi simplificată, fiind necesară doar o declarație pe proprie răspundere și documente care atestă numărul copiilor aflați în întreținere.

Potrivit estimărilor, impactul bugetar ar fi de aproximativ 8 miliarde de lei anual. Susținătorii spun însă că banii rămași la în bugetul familiei se vor întoarce în economie prin consum și prin creșterea veniturilor din TVA. Proiectul este inspirat din politici aplicate în țări precum Polonia și Ungaria, unde familiile cu copii beneficiază de facilități financiare consistente.

