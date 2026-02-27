Fructele coapte sunt o parte integrantă a dietei cimpanzeilor sălbatici, deoarece aceștia consumă în mod obișnuit o cantitate egală cu aproximativ 10% din greutatea lor corporală zilnic. Și pentru că acest fruct este adesea supus unei fermentări naturale, aceștia ingeră o cantitate surprinzătoare de alcool - echivalentul, potrivit oamenilor de știință, al unei persoane care bea două cocktailuri pe zi.

Studiu: Cimpanzeii consumă o cantitate surprinzătoare de alcool în fiecare zi. Legătura cu consumul uman - Profimedia

Cercetătorii au studiat cimpanzeii în două locații - unul în Uganda, în Africa de Est, și altul în Coasta de Fildeș, în Africa de Vest - și au măsurat conținutul de alcool al fructelor coapte fermentate pe care le consumă în mod regulat.

Oamenii de știință au calculat apoi că cimpanzeii, pe baza aportului lor alimentar obișnuit, pot ingera zilnic 14 grame de etanol, principalul tip de alcool găsit în băuturile alcoolice.

Așadar, întrebarea evidentă este dacă există hoarde de cimpanzei sub influenţa etanolului care colorează peisajul african. Răspunsul, au spus cercetătorii, este nu.

Articolul continuă după reclamă

Cimpanzeii nu au prezentat semne evidente de intoxicație, au spus ei, menționând că consumul fructelor fermentate a fost distribuit pe parcursul mai multor ore în timpul căutării hranei, limitând astfel impactul alcoolului.

"Este dificil de spus cât de mult ar afecta consumul acestei cantități de alcool alimentar comportamentul cimpanzeilor", a declarat Aleksey Maro, doctorand în cadrul Departamentului de Biologie Integrativă al Universității din California, Berkeley, și autor principal al studiului publicat miercuri în revista Science Advances, citat de Reuters.

"Știm că simpla prezență a unei cantități mari de fructe coapte poate afecta lucruri precum frecvența cu care merg în patrule teritoriale și la vânătoare. Iar ciclul estral al cimpanzeilor femele, atunci când sunt fertile, este sincronizat cu momentul în care sunt disponibile cantități mari de hrană. Este posibil ca etanolul să joace un rol în unele dintre aceste dinamici legate de dietă, mai ales atunci când sunt capabile să consume rapid volume mari de fructe", a spus Maro.

Cimpanzeii sunt specialiști în consumul de fructe coapte, care reprezintă peste 70% din dieta lor.

"Viața lor se învârte practic în jurul a ceea ce este în sezon sau a ceea ce se întâmplă să fructifice la întâmplare", a spus Maro.

Cercetătorii au prelevat probe dintr-un total de 21 de specii de fructe în cele două locații de studiu - Parcul Național Kibale din Uganda și Parcul Național Tai din Coasta de Fildeș.

"Numărul și diversitatea speciilor de fructe din dieta cimpanzeilor sunt uimitoare, variind de la fructe de mărimea unei bile de bowling până la fructe compuse aproape în întregime din semințe cu puțină pulpă lipită de ele - și tot ce se află între ele. Așadar, în fiecare locație, am căutat speciile de fructe pe care acei cimpanzei le consumau cel mai mult timp anual", a spus Maro.

Smochinele au fost o sursă vitală de hrană pentru cimpanzeii observați în Uganda, acoperind un sfert din timpul lor anual de hrănire. Cimpanzeii din Coasta de Fildeș au petrecut cea mai mare parte a timpului anual consumând un fruct asemănător prunei, cu pulpă verde strălucitor.

"Credem că alcoolul din pulpa fructului este produs de fermentație din drojdii și, posibil, alți microbi, care sunt capabili să trăiască și să se reproducă în fruct fără semne exterioare de putrefacție. Drojdiile consumă zahărul din fruct, dar în loc să-l digere complet, îl stochează sub formă de etanol", a spus Maro.

Nu este clar dacă cimpanzeii caută în mod activ fructe cu un conținut de alcool mai mare - fructe mai coapte, cu mai multe zaharuri de fermentat.

"Este cu siguranță plauzibil", a spus Maro. "Ipoteza noastră este că ei judecă dacă să mănânce un fruct din mână, parțial pe baza mirosului de etanol."

În Statele Unite, o băutură alcoolică standard conține aproximativ 14 grame de etanol. În multe alte țări, cantitatea este de 10 grame. Ajustând în funcție de masa corporală - greutatea unui cimpanzeu tipic este puțin peste jumătate din cea a unui om tipic - aceasta ar însemna că consumul zilnic pentru cimpanzei calculat în studiu ar fi echivalentul unei persoane care consumă aproximativ două băuturi standard zilnic.

Concluziile pot susține o idee, numită ipoteza "maimuţa beată", propusă de profesorul de biologie integrativă de la UC Berkeley, Robert Dudley, conform căreia apetitul uman pentru alcool a fost moștenit de la strămoșii noștri evoluționiști.

Cimpanzeii, împreună cu verii lor bonobo, sunt cele mai apropiate rude genetice ale oamenilor.

Linia evolutivă care a dus la apariția oamenilor s-a separat de cea care a dus la apariția cimpanzeilor acum aproximativ 6-8 milioane de ani.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰