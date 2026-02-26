Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi

Ies la iveală detalii inedite din rechizitoriul procurorilor în cazul clubului The Buddhist din Capitală. Potrivit anchetatorilor, fetele erau păcălite cu promisiuni de câștiguri rapide din dans și modeling, Însă în realitate erau obligate să se prostitueze. Tinerele erau chemate la interviuri informale și puse să semneze contracte fără a fi citite.

Mălina, una dintre victime, a povestit în timpul audierilor că s-a angajat la clubul The Buddhist în anul 2018, pe când avea vârsta de 18 ani. A aflat despre existența clubului de la un prieten care i-a dat numărul patronului Vlad Marinescu și i-a spus că poate munci ca dansatoare și astfel poate câștiga foarte mulți bani. Când a intrat în subsolul clubului The Buddhist, a văzut mai multe femei care stăteau doar în chiloți și sutien. În același loc, erau în jur de 30 sau 40 de femei și un număr similar de clienți bărbați. Deși la discuțiile inițiale i s-a spus doar despre activități de dans, tânăra a observat încă din prima vizită că în club existau camere unde clientele mergeau cu bărbați. Abia după ce a revenit pentru interviu, i s-a explicat că, pentru a câștiga bani, va trebui să meargă cu clienții în camere, unde urma să fie instruită de alte angajate. “Din cauza faptului că nu aveam bani, m-am simțit nevoită să mă adaptez situației, deși nu știam nimic din ce trebuie să fac sau cum, nu știam nimic. Până în momentul respectiv, niciodată nu mai întreținusem relații sexuale contra cost. În momentul respectiv, eram singură, nu aveam foarte mulți prieteni, în mare parte cei de la liceu. Terminasem recent liceul și luasem Bacalaureatul. Locuiam cu familia. Părinții mei sunt divorțați de când am împlinit 18 ani, dar locuiesc în aceeași casă. Mama lucrează în justiție, iar tata lucrează consilier juridic într-o instituție a statului.”

În aceeași seară, în jurul orei 4 dimineața, s-a dus la primul client care era singur, acesta i-a întins o sumă de bani pentru a merge în cameră, și persoana vătămată a acceptat. A întreținut relații sexuale cu clientul respectiv pentru suma de 1.500 de lei, păstrând pentru sine toți banii.

Cum se plăteau serviciile sexuale

“Intrarea în club este liberă, în sensul că oricine de pe stradă poate intra, contra unui tarif de 200 sau 300 de lei, în funcție de decizia conducerii. Sistemul clubului impunea ca clienții care vor să petreacă timp cu fetele să plătească un cocktail la fiecare 15 minute, prețul acestuia fiind de 120 de lei. Clientul primește bon fiscal doar pentru băuturile care sunt plătite cu cardul. După fiecare băutură comandată, barmanul îi dă fetei un cartonaș, iar la finalul fiecărei seri, fetele trebuie să depună cartonașele la manageră. Fiecare fată trebuie să aibă minim 5 cartonașe pe seară. În caz contrar, este trecută pe minus în seara următoare, sau este obligată să plătească din banii câștigați în cameră.

Eu așa am făcut vreo 3 luni de zile, zi de zi, adică am plătit din banii mei. Am plătit chiar și 20 de cocktailuri. De obicei, banii primiți de la clienți în camere, în urma întreținerii relațiilor sexuale rămân în integralitate fetelor. Există o excepție, în situația în care clientul a fost adus de bodyguardul zis Bandy. Dacă Bandy aduce clientul, el stabilește un procent împreună cu fata, în funcție de situație poate primi 30% sau 50% din banii fetelor. El are și o iubită acolo la club, cred că se numește Andreea Aura. Este o fată cu părul creț. Din câte am înțeles, ea îi dă lui Bandy toții banii pe care îi câștigă, ba chiar le spune unor clienți că “peștele” ei nu e mulțumit de suma primită.”, mai spune victima, potrivit rechizitoriului.

Fetele erau și drogate

În rechizitoriu se mai arată că tinerele erau drogate. Substanțele interzise erau aduse în club de bodyguard și le oferea contracost atât fetelor, cât și clienților. Atunci când nu putea să se deplaseze personal pentru a procura droguri, trimitea anumiți taximetriști în locul său.

Consumul de droguri nu se făcea niciodată în zona meselor, ci doar în băi sau în camerele unde se întrețineau relații sexuale.

Elena, o altă femeie audiată în dosar a relatat că a găsit un anunț de angajare pe internet și a fost chemată direct la club. La început, i s-a spus că activitatea constă în dans și masaj erotic. După câteva zile, presiunile ar fi început să crească.

„După 2–3 zile, doamnele care se ocupau de fete au început să îmi spună să merg cu clienții în cameră și să fac mai mult decât masaj”, a declarat aceasta.

Potrivit mărturiei, angajatele erau monitorizate în funcție de sumele aduse și de satisfacția clienților.

„Mi s-a spus că la club e ca la Mega Image: dacă clientul nu e mulțumit, nu primești bani.”

Pentru a intra în cameră cu fetele, clientul trebuia să plătească o sumă în jur de 500 de lei, bani care reveneau acelorași doamne. Din aceste sume de bani, Elena primea în jur de 200 de lei la finalul programului. Dacă intra cu clientul în cameră și acesta era satisfăcut, acesta putea să îi ofere suma de 1.000 de lei, care îi reveneau în totalitate.

În cele două săptămâni, a dansat, a făcut masaj erotic clienților și a consumat alcool. Își amintește că a făcut sex cu 3 clienți, iar pentru aceste servicii a primit 3.000 de lei într-o noapte, 1.000 de lei în altă noapte, apoi a mai obținut aproximativ 500 de lei în altă seară.

Deși de obicei bea doar alcool, și nu i s-a oferit niciodată să consume droguri, își amintește că într-o seară, una din doamnele care supravegheau activitatea i-a oferit un pahar de tequila, un shot. I-a spus să bea ca fetele, dar ea nu a băut, i l-a dat doar ei. După ce a consumat paharul de tequila, s-a simțit diferit față de cum se simțea de obicei când consumam alcool. S-a simțit foarte euforică și agitată în același timp. A auzit-o pe acea doamnă spunându-i patronului că a băut tot paharul.

Grup organizat pe trei niveluri

Anchetatorii DIICOT descriu în rechizitoriu o structură bine organizată, pe mai multe niveluri, prin care era coordonată activitatea unui club din București, unde tinerele ar fi fost exploatate sexual, iar banii obținuți erau direcționați către liderii grupării.

Potrivit procurorilor, rețeaua era organizată pe trei paliere, conducere, administrare și execuție, fiecare având atribuții clare în funcționarea sistemului.

Liderii și circuitul banilor

În vârful grupării s-ar fi aflat Vlad Marinescu, considerat principalul beneficiar al sumelor provenite din prostituție. Alături de acesta, alte persoane ar fi coordonat activitatea financiară și organizatorică, prin intermediul unei fundații și al mai multor societăți comerciale. Conform anchetei, banii încasați de la clienți erau colectați și transferați în conturile Fundației Babylonia Solutions, iar ulterior direcționați către firme controlate de membrii conducerii, de unde ajungeau în conturile personale ale acestora.

Deși nu aveau, oficial, funcții în cadrul fundației, liderii ar fi monitorizat constant activitatea clubului, numărul de clienți și nivelul încasărilor, încercând astfel să se distanțeze formal de activitatea directă.

Managerele care controlau activitatea zilnică

Administrarea efectivă a clubului era realizată de patru femei, angajate ca „Assistant Manager”, care lucrau în ture. Acestea se ocupau de: primirea și repartizarea clienților, încasarea sumelor de bani, evidența consumului și a veniturilor, coordonarea fetelor și monitorizarea activității acestora.

Din interceptări ar fi rezultat că, în unele cazuri, managerele declarau sume mai mici decât cele încasate, păstrând diferența, situație care a generat nemulțumiri în rândul liderilor.

Procurorii susțin că, pentru a acoperi lipsurile și cheltuielile, presiunea asupra fetelor ar fi fost ulterior intensificată.

"Normă" zilnică pentru fete

Ancheta arată că accesul în club se făcea contra unei taxe de aproximativ 300 de lei, plătită exclusiv în numerar. Clienții erau apoi încurajați să cumpere băuturi repetate pentru fete, inclusiv pentru a putea negocia eventualele servicii sexuale.

Pentru întâlnirile în camere, tarifele erau stabilite separat. De regulă, jumătate din sumă revenea fetei, iar restul era predat managerelor. Camerele erau dotate cu uși speciale cu temporizator, care se deschideau automat după aproximativ 30 de minute.

Unul dintre principalele mecanisme de control descrise de anchetatori era impunerea unei sume minime zilnice de aproximativ 600 de lei. Dacă această sumă nu era realizată, diferența era trecută ca datorie și reținută ulterior din câștiguri.

Potrivit procurorilor, în condițiile în care majoritatea clienților solicitau servicii sexuale, sistemul le obliga, în mod indirect, pe tinere să accepte astfel de activități pentru a-și acoperi „norma”.

Procurorii susțin că întregul mecanism era construit pentru maximizarea veniturilor și disimularea provenienței acestora prin fundații și firme.

