Calea Victoriei e în topul celor mai scumpe bulevarde din lume. Criteriul a fost saltul spectaculos al chiriilor. Preţurile au urcat cu aproape 20%, a treia cea mai mare creştere dintr-un clasament de 50 de artere celebre. Un spaţiu comercial se închiriază de la 70 de euro pe mp, iar tariful se dublează rapid dacă e lipit de o clădire istorică sau în jurul palatelor celebre de pe bulevard.

Calea Victoriei e sinonimă cu luxul. Magazine cu vitrine strălucitoare, branduri celebre, hoteluri de cinci stele şi restaurante de top. Toate, pe un bulevard care respiră istorie la fiecare pas, printre clădiri şi palate valoroase. Nu e de mirare că artera a ajuns într-un top 50 al celor mai scumpe străzi din lume. Clasată pe locul 39, depășește ca nivel al chiriilor comerciale artere precum Sofia, Bratislava sau Vilnius.

Calea Victoriei este unică prin eleganță, istorie și atmosfera, spun turiştii. Zeci de restaurante rafinate, cafenele populare, boutique-uri și spații culturale care atrag zilnic mii de bucureșteni și turiști. Dar bineînțeles, experiența vine la pachet și și cu un preț pe măsură.

Preţul mediu al unei chirii e de aproximativ 70 de euro pe metru pătrat pe lună, în creștere cu 17% față de anul trecut.

"Faptul că se organizează atât de multe evenimente și vara, Calea Victoriei devine pietonală atrage și mai mulți turiști, cât și brand-uri internaționale care ajută extraordinar de mult la dezvoltarea zonei. Și atunci, toate lucrurile se vor scumpi", explică Pompei Mititean, expert contabil-economic.

