Palatul Ştirbey, unul dintre diamantele Capitalei, s-a redeschis după doi ani de restaurare de artă. Clădirea elegantă de pe Calea Victoriei s-a transformat în galerie cu articole de lux. Iar Palatul Stirbey şi-a deschis din nou porţile, în exclusivitate, pentru Observator, la trei ani după prima filmare făcută acolo.

Palatul Știrbey de pe Calea Victoriei şi-a recăpătat strălucirea de acum 200 de ani. Observator a filmat toate etapele tratamentului de reîntinerire. "Multe dificultăţi, provocări arhitecturale, de execuţie şi ale autorităţilor".

Palatul Știrbey și-a recăpătat strălucirea

Palatul de pe Calea Victoriei este acum una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din inima Capitalei. "Au fost reconstituite picturile, profilele de ipsos, candelabrele sunt noi făcute manual şi tâmplăriile de lemn. Toate după vechile detalii ale Palatului Știrbey. Am recondiționat cărămida, am consolidat pereţii și am refăcut finisajele în baza documentelor istorice ale Palatului Știrbey", a declarat Rareş Iancău, reprezentant companie lucrări.

Multe din elementele originale au fost păstrate şi restaurate. "Scările sunt aceleaşi. Sunt scările din palatul Știrbey din 1800, restaurate, recondiţionate şi aduse la starea iniţială. Aici am ajuns intr-un vestibul unde am reconditionat coloanele şi faimoasele sobe", descrie Rareș Iancău.

Tot palatul este acum o imensă galerie cu haine, încălţăminte şi accesorii de lux. "Fiecare brand în parte este reprezentat room by room, brand by brand, adică fiecare brand este definit într-o singură încăpere. Aici avem Dior, dincolo avem Gucci, avem Celine, Valentino", spune Robert Coman, fondator Toff Galleries.

Restaurarea palatului a urmărit fidel planurile iniţiale din 1835

Parchetul a fost adus din Italia, tapetul din Belgia, candelabrele - comandate în Spania. "Am ajuns în sala tronului unde puteţi vedea parchetul tip Versailles pe modelul pe care l-a avut palatul stirbey, puteti vedea picturile refăcute pe tavan şi profilele de ipsos. Întreaga structură de rezistenţă a podului a fost refăcută. Am decopertat integral învelitoarea veche şi am construit una nouă".

Vechiul beci arată acum spectaculos. Candelabrele aruncă o lumină nouă asupra trecutului. "Suntem în vechile crame ale palatului. Am păstrat cărămida aparentă de acum 200 de ani, am restaurat-o și am inclus elemente de instalații noi prin ţevi de cupru păstrând arhitectura de atunci cu elemente moderne", explică Rareș Iancău.

În palat funcţionează deja un bar, iar remiza de trăsuri a fost reconstruită - acolo se va deschide un restaurant fine dining anul viitor. "Clădire nouă pe care am reconstruit-o bazându-ne pe informaţiile obținute din studiul istoric, păstrându-i forma, înălțimea, dar utilizând materiale noi moderne. Vor avea acces toţi oamenii, este un restaurant complementar cu funcţiunile din Palatul Știrbey", a explicat Rareș Iancău.

Istoria palatului considerat unul dintre diamantele Capitalei

De-a lungul anilor, palatul a avut mai mulţi proprietari. Inclusiv statul a deţinut clădirea 46 de ani. După Revoluţie a fost retrocedată urmaşilor familiei Ştirbey. Statul a avut mai multe ocazii să cumpere monumentul istoric, dar nu a avut bani.

Acum 20 de ani, moşternitorii au vândut palatul cu 11 milioane de euro unui om de afaceri. În 2018 a fost preluat de actualul proprietar care l-a consolidat şi restaurat, operaţiuni care au costat 20 de milioane de euro. Deschiderea oficială este programată anul viitor.

