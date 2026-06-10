Ministerul Mediului a făcut plângere penală după ce, în mai multe județe, camerele care supraveghează transportul de lemn au fost vandalizate.

Cele mai multe incidente au fost consemnate în județul Suceava, la Ostra, Podu Coșnei-Coșna, Văleni-Stânișoara și Valea Stânii-Cârlibaba.

Au existat cazuri de vandalizare a camerelor de supraveghere a transporturilor de material lemnos și în județele Neamț, Prahova și Maramureș. Este vorba despre cabluri tăiate, camere a căror orientare a fost modificată astfel încât să nu mai poată monitoriza transporturile de material lemnos, componente furate sau lentile acoperite cu vopsea.

"Un lucru absolut îngrijorător şi, sigur, sunt cazuri izolate, vorbim de nouă puncte care au fost vandalizate. O parte dintre ele sunt doar puncte în care camerele au fost mişcate astfel încât să nu mai poată să fie urmărit drumul efectiv. Am avut inclusiv un caz cu o cameră care a fost întoarsă, în timp ce camionul aştepta încărcat cu lemne şi apoi, după ce a fost întoarsă camera, bineînţeles, camionul a mers mai departe. Am avut şi, dacă nu mă înşel, trei cazuri cu camere vopsite şi câteva cazuri cu camere care au fost efectiv tăiate, cu cabluri tăiate şi sustrase cu totul", a subliniat ministrul Mediului Diana Buzoianu.

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Printre măsurile luate se numără depunerea unei plângeri penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru distrugere și furt calificat. În plus, ministrul Mediului a dispus Gărzilor Forestiere să intensifice controalele exact în zonele în care au fost vandalizate cele mai multe camere.

"Este un semnal însă important din partea Ministerului Mediului faptul că acolo unde infractorii îşi imaginează că nu vor exista consecinţe, unde infractorii îşi imaginează că oprind aceste camere, au rămas sub anonimat şi rămân invizibili în faţa legii. Noi vom întări controalele pentru că, în paralel cu plângerea penală pe care am făcut-o la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, am transmis un mesaj foarte clar şi am cerut un control mult mai dur în acele zone. Este foarte clar că există în momentul de faţă o presupunere legitimă că acolo unde există un interes direct de a opri aceste camere, există un interes direct, pentru că se şi întâmplă activităţi ilegale", a explicat Diana Buzoianu.

Sistemul de monitorizare a transporturilor de material lemnos are 331 de puncte de supraveghere. Acesta a fost realizat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și este conectat la sistemul SUMAL 2.0. Costul total al proiectului s-a ridicat la 208 milioane de lei, fără TVA.