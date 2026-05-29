Când se pot întoarce acasă locatarii blocului lovit de dronă în Galaţi. Oameni vor primi bani pentru reparaţii

Locatarii blocului din Galaţi lovit de dronă se vor putea întoarce în apartamente abia sâmbătă, a anunţat primarul Ionuţ Pucheanu. Edilul spune că structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată, însă este nevoie de o expertiză, iar utilităţile nu au putut fi puse în funcţiune vineri. Familiile ale căror locuinţe au fost avariate vor primi ajutoare de urgenţă între 10.000 şi 25.000 de lei, în funcţie de nivelul pagubelor.

Primarul Ionuț Pucheanu a spus că este nevoie de o expertiză. Edilul a mai anunțat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

"Este nevoie de o expertiză (...) bine că nu este afectată structura de rezistență a blocului", a transmis Ionuț Pucheanu.

Primarul a dezvăluit că oamenii vor reveni în casele lor sâmbătă, potrivit Mediafax.

"Mi-ar fi plăcut să le spunem cetățenilor că se pot întoarce în această seară în apartamente. Nu am reușit să cuplăm partea electric, nici gazele", a adăugat Pucheanu.

La final, el a precizat că "nu vrea să dea vina", dar că vizita președintelui României i-a obligat pe experți să sisteze intervențiile.

Ce ajutoare de la stat vor primi locatarii afectaţi

Familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, au transmis vineri oficialii Guvernului.

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Astfel, ajutoarele acordate după incidentul de la Galați vor fi de:

10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%.

