Nicuşor Dan a discutat cu şeful NATO despre drona prăbuşită în Galaţi. Măsurile care vor fi luate

Preşedintele Nicuşor Dan a aconvocat CSAT după ce o dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi. O explozie a avut loc, fiind urmată de un incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. În urma impactului două persoane au fost rănite, şi alte aproximativ 70 au fost evacuate. Este prima dată când o dronă militară rusească de atac lovește în plin un bloc de locuințe dintr-un municipiu important din România. La nivelul statelor NATO au mai existat doar două momente de o gravitate comparabilă: Przewodów (Polonia) - noiembrie 2022 şi Zagreb (Croația) - martie 2022. România ar putea cere activarea articolului 4 al NATO.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, după prăbușirea dronei peste un bloc din Galați.

"Am avut o convorbire cu Secretarul General NATO, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO", anunţă preşedintele Nicuşor Dan.

"Am mulțumit Secretarului General și Aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă. România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români", a scris preşedintele Nicuşor Dan.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunțat de asemenea, că a avut o discuție cu președintele român Nicușor Dan pe această temă.

"Tocmai am vorbit cu președintele Nicușor Dan al României despre drona rusească care a lovit o clădire rezidențială din Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat condoleanțe pentru cei răniți în incident. Am afirmat că NATO este pregătit să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat. Vom continua să ne sporim disponibilitatea de a descuraja și apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv din partea dronelor", a explicat Mark Rutte.

Secretarul General al NATO arată că acest tip de comportament al Rusiei este "un pericol pentru noi toți".

"Comportamentul imprudent al Rusiei este un pericol pentru noi toți. Aceștia continuă să vizeze civilii și infrastructura civilă din Ucraina. Iar aseară a arătat încă o dată că implicațiile războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la frontieră", se arată în mesajul lui Rutte.

"Războiul Rusiei trebuie să se încheie, la fel ca și ignorarea Rusiei pentru siguranța civililor. Din partea noastră, vom continua să ne consolidăm descurajarea și apărarea pe plan intern și vom continua să sprijinim Ucraina în timp ce se apără împotriva agresiunii Rusiei", conchide oficialul NATO.

