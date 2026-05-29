Rusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din Constanţa

Rusia ameninţă România cu represalii după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse de la Constanţa şi declararea consulului general al Federaţiei Ruse la Constanţa, Andrei Kosîlin, drept persona non grata. Măsurile au fost luate după ce o clădire rezidenţială din Galaţi a fost lovită, în noaptea de joi spre vineri, de o dronă rusească.

Consul general al Rusiei la Constanţa, Andrey Kosilin

Măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federației Ruse din România și la declararea consulului general Andrei Kosîlin drept persona non grata nu vor întârzia să apară. Declarația a fost făcută pentru TASS de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

"Măsurile de răspuns în legătură cu declararea consulului general rus drept persona non grata și cu închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară", a declarat diplomata, citată de agenţia rusă de stat Tass.

Președintele Nicușor Dan a anunţat vineri, după ședința CSAT convocată în urmaprăbușirii unei drone rusești pe un bloc din Galați, că a fost declarat persona non grata consulul general al Federației Ruse la Constanța, iar consulatul se va închide.

Potrivit Listei Corpului Diplomatic acreditat în România, angajații ruși ai Consulatului Federației Ruse de la Constanța sunt Andrei Kosilin, consul general (22 ianuarie 2023), Olga Kosilina, Aleksandr Zaitsev, atașat (20 octombrie 2021), Daria Nikitenko și Mariia Peregudova.

