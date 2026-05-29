A pierdut 25.000 de euro şi un laptop după ce a mers cu portbagajul deschis. Poliţiştii au recuperat bunurile

Un bărbat din Făgăraş, în vârstă de 68 de ani, a pierdut o geantă cu 25.000 de euro şi un laptop din cauză că nu a observat că portbagajul maşinii era deschis în timpul unei deplasări, însă banii şi bunurile pierdute au fost recuperate de poliţişti de la un alt bărbat, care le găsise.

"Incidentul s-a petrecut la data de 28 mai, în jurul prânzului, când poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 68 de ani, din municipiul Făgăraş, care le-a relatat faptul că, în timpul unei deplasări cu autoturismul, din portbagajul acesteia ar fi căzut o geantă, în care se aflau sume importante de bani, un laptop şi alte bunuri personale. Verificările au arătat că bărbatul nu ar fi observat faptul că portbagajul autoturismului era deschis în timpul deplasării, împrejurare în care geanta a căzut pe carosabil", a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

După primirea sesizării, "poliţiştii au constituit o echipă operativă şi au făcut verificări specifice pentru identificarea persoanei care a găsit bunurile şi recuperarea prejudiciului".

Poliţiştii au identificat vinovatul în mai puţin de 40 de minute de la momentul sesizării.

"În mai puţin de 40 de minute de la momentul sesizării, a fost identificat un bărbat din municipiul Făgăraş, care intrase în posesia bunurilor, iar întreaga sumă de bani, de 25.000 de euro şi toate bunurile reclamate au fost recuperate şi restituite persoanei vătămate. Poliţia Braşov recomandă cetăţenilor să acorde atenţie modului în care îşi transportă bunurile de valoare şi reaminteşte că bunurile găsite trebuie predate proprietarului sau autorităţilor competente, în termenul legal, conform prevederilor stabilite de Codul Penal", se mai menţionează în informarea transmisă de reprezentanţii IPJ Braşov.

Denisa Vladislav

