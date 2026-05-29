Miruţă, după drona căzută la Galaţi: Armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele puse la dispoziţie

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, susţine că Armata Română nu a eşuat în cazul dronei ruseşti care a lovit un bloc din Galaţi, ci a acţionat cu echipamentele pe care le avea la dispoziţie. Oficialul spune că aparatul s-a aflat patru minute în spaţiul aerian românesc şi a fost detectat de un radar instalat recent, însă interceptarea cu avioane de vânătoare ar fi putut produce pagube mai mari într-o zonă locuită. România urmează să contracteze opt proiecte pentru capabilităţi moderne de apărare antidronă.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, la Galaţi, dacă Armata Română a eşuat în misiunea de protejare a populaţiei.

"Armata Românã face un efort intens în ultimele 12 luni. Nu a făcut în ultimul timp astfel de proiecte de înzestrare. Evoluţia acestor ţinte presupune capabilităţi pe care Armata Română până acum nu a avut preocupare să le aducă în înzestare (…) Se vor semna opt proiecte pentru cele mai moderne capabilităţi de înzestare, de apărare antidronă existente astăzi în lume", a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

El a precizat că, dacă capabilităţile antidronă ar fi existat, atunci incidentul de la Galaţi probabil că nu s-ar fi întâmplat.

"Atunci când am ajuns la Ministerul Apărării, de două luni de zile, a apărut preocuparea să cumpărăm astfel de capabilităţi şi uitaţi că astăzi suntem în situaţia în care contractăm cele mai moderne echipamente de apărare antidronă. Dacă ele ar fi existat aseară sau dacă ar fi existat acum o jumătate de an, astfel de cazuri cel mai probabil că nu s-ar fi întâmplat", a mai declarat Radu Miruţă.

Miruţă susţine că nu a fost un eşec al Armatei

"Nu a fost un eşec al Armatei pentru că Armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziţie în urma înzestărilor ultimilor ani", a explicat ministrul Apărării.

Radu Miruţă a explicat că drona s-a aflat timp de patru minute în spaţiul aerian românesc.

"A avut parcurgere în spaţiul aerian românesc patru minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiul Galaţi şi pentru că capabilităţi concrete de apărare antidronă nu sunt suficiente în Armata Română. Tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestare. De ce Armata Română nu s-a înzestrat până acum, este o întrebare la care nu pot să răspund", a precizat Miruţă.

Întrebat ce se va întâmpla dacă un atac similar celui de la Galaţi se va întâmpla în următoarele zile, ministrul Apărării a răspuns: "Armata română va folosi maximal toate capabilităţile pe care le are la dispoziţie".

Drona a fost observată cu un radar instalat recent

Radu Miruţă a afirmat că această dronă a fost observată cu ajutorul echipamentelor instalate recent, după ce o altă dronă a căzut în Galaţi în urmă cu câteva săptămâni.

"Pot să vă spun că această dronă a fost văzută pe radarul pe care Armata Română l-a adăugat în această zonă după situaţia de acum trei săptămâni sau o lună. Acum o lună, drona respectivă nu a fost văzută pe radarele din zonă. Nişte capabilităţi noi au fost aduse în zonă, una dintre aceste capabilităţi este un radar nou, care a văzut această dronă azi noapte, dar nu au existat suficiente dispozitive pentru ca această drone să fie angajată în condiţiile care au fost aici. Avioanele de vânătoare nu au putut face asta în deplină siguranţă pentru municipiu, astfel încât să nu producă o pagubă mai mare. Imaginaţi-vă că, dacă cele patru minute pe care această dronă le parcurge de la Grindu până la municipiul Galaţi, racheta care pleacă de pe avionul F-16 se îndreaptă înspre zona locuită, pagubele sunt mai mari şi se iau un calcul astfel de decizii atunci când se alege soluţia", a subliniat ministrul Apărării.

El a adăugat că în cele patru minute în care drona s-a aflat în spaţiul aerian românesc capabilităţile care ar fi putut să o acceseze au fost avioanele de vânătoare.

De ce nu au tras avioanele F-16 asupra dronei

"Drona a parcurs în spaţiul aerian românesc patru minute. În cele patru minute, capabilităţile avute la dispoziţie care ar fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare, care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici. Împotriva dronelor trebuie nişte echipamente cu dedicaţie construite pentru dronă. Avioanele de vânătoare, apărarea anti-aeriană pe care Armata Română o are în dotare, în special au fost proiectate pentru alte tipuri de atacuri, cu elicopter, cu avion, cu rachetă. Armata Românã nu a primit în înzestrare suficiente capabilităţi pentru lupta împotriva dronelor şi asta este ceea ce face de patru, cinci, şase luni, un an", a mai afirmat Radu Miruţă.

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a lovit un bloc din municipiul Galaţi şi a distrus un apartament. Toată încărcătura explozibilă, aproximativ 30 de kilograme, a explodat la momentul impactului. Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române, potrivit News.ro.

"Piloţii aeronavelor au avut autorizaţie de angajare a ţintelor pe toată durata alertei", precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

