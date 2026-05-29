Breaking News Dronă prăbuşită pe un bloc în Galaţi. CSAT, convocat. România ar putea solicita activarea articolului 4 NATO
Preşedintele Nicuşor Dan a aconvocat CSAT după ce o dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi. O explozie a avut loc, fiind urmată de un incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. În urma impactului două persoane au fost rănite, şi alte aproximativ 70 au fost evacuate. Este prima dată când o dronă militară rusească de atac lovește în plin un bloc de locuințe dintr-un municipiu important din România. La nivelul statelor NATO au mai existat doar două momente de o gravitate comparabilă: Przewodów (Polonia) - noiembrie 2022 şi Zagreb (Croația) - martie 2022. România ar putea cere activarea articolului 4 al NATO.
09:11Resturi din dronă găsite în apropierea blocului lovit în Galaţi
09:10Cum arată apartamentul lovit de drona rusească
Nicuşor Dan: Rusia arată un dispreț total față de dreptul internațional și siguranța cetățenilor NATO
"Am avut o convorbire cu Secretarul General NATO, Mark Rutte, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO.
Am mulțumit Secretarului General și Aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă. România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români" este mesajul transmis pe X de preşedintele Nicuşor Dan după convorbirea cu Mark Rutte.
NATO: Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți
NATO condamnă iresponsabilitatea Rusiei. Şeful alianţei, Mark Rutte, a transmis că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat.
"Tocmai am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre drona rusească care a lovit un bloc de locuințe din Galați. L-am asigurat de solidaritatea deplină a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de persoanele rănite în acest incident. Am reafirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm capacitatea de reacție pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor reprezentate de drone.
Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți. Rusia continuă să vizeze civili și infrastructură civilă pe întreg teritoriul Ucrainei. Evenimentele de noaptea trecută au arătat încă o dată că efectele războiului său ilegal de agresiune nu se opresc la graniță.
Războiul Rusiei trebuie să înceteze, la fel și disprețul Moscovei față de siguranța civililor. Din partea noastră, vom continua să ne consolidăm capacitățile de descurajare și apărare și să sprijinim Ucraina în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii ruse" a transmis secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un mesaj postat pe X.
Șefa diplomației europene: Încălcare flagrantă și gravă a suveranității României
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis că prăbușirea dronei rusești peste un bloc din Galați a reprezentat o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european.
"Prăbușirea dronei rusești peste apartamente din Galați a reprezentat o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european.
Am discutat în această dimineață cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, pentru a-i transmite deplina solidaritate a Uniunii Europene față de România.
Rusia a încetat de mult să mai respecte frontierele. Moscovei nu trebuie să i se permită să încalce spațiul aerian european fără consecințe.
Miniștrii de Externe ai UE au convenit ieri să intensifice presiunea asupra Rusiei, să crească sprijinul pentru Ucraina și să investească în consolidarea capacităților de apărare ale Europei", a transmis , Kaja Kallas într-un mesaj postat pe X.
Preşedintele finlandez: Rusia depășește o nouă linie roșie prin atacul din România
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a transmis că prin atacul cu dronă al Rusiei care a lovit un bloc de locuințe din România, Moscova a depășit o nouă linie roșie
"Finlanda condamnă atacul cu dronă al Rusiei care a lovit un bloc de locuințe din România. Rusia depășește o nouă linie roșie în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.
Finlanda este alături de aliatul său România și continuă să sprijine Ucraina în apărarea sa. Situația este discutată în cadrul Alianței", a transmis Alexander Stubb într-un mesaj postat pe X.
Franța îl convoaca pe ambasadorul rus la Paris ca urmare a incidentului din România
Ministrul francez de externe a reacționat ferm după incidentul produs în România, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, în apropierea frontierei cu Ucraina, soldat cu doi răniți. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a calificat vineri dimineață episodul drept "un act iresponsabil”"al Federației Ruse, potrivit Radio France.
În contextul acestui incident, șeful diplomației franceze a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Franța pentru a-i transmite poziția Parisului. Potrivit lui Barrot, bombardamentele masive asupra civililor din weekendul trecut, presiunile exercitate asupra diplomaților francezi și europeni de la Moscova, dar și acest nou incident fac parte dintr-o serie de tentative de intimidare care, în opinia sa, nu vor reuși să slăbească sprijinul acordat Ucrainei. Ministrul francez a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat postului France Inter.
Radu Miruță a discutat cu secretarul general al NATO despre consolidarea apărării în zona Dobrogei
Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că a discutat cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, căruia i-a argumentat necesitatea consolidării apărării aliate în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti-dronă comandate de MApN vor fi livrate.
"Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații. În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat președintele României și aliații noștri din NATO. Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti-dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate", a scris Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.
Ministrul interimar al Apărării a subliniat că este nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, "pe care nu le avem".
"Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele patru minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina. Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De cinci luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare anti-dronă. Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore", a mai scris Radu Miruță.
Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE. Cum se face tehnic expulzarea unui diplomat şi ce înseamnă
România l-ar putea expulza pe ambasadorul Rusiei după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.
Expulzarea unui ambasador sau diplomat reprezintă declararea oficială a acestuia ca persona non grata (persoană nedorită), o măsură reglementată de Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Statul gazdă solicită rechemarea sau părăsirea teritoriului de către diplomat, fără a fi obligat să își justifice decizia.
Condiții de aplicare:
- Încălcarea legii sau a statutului: Implicarea în activități de spionaj, crimă organizată, subminarea securității naționale sau imixtiunea în treburile interne ale statului gazdă
- Încălcarea imunității: Săvârșirea unor infracțiuni grave și abuzul de imunitate diplomatică (care altfel îi protejează de arestare sau urmărire penală.
Cum se procedează:
- Notificarea oficială: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din statul gazdă îl convoacă pe ambasador sau pe șeful de misiune și îi înmânează o notă diplomatică prin care diplomatul vizat este declarat persona non grata.
- Acordarea unui termen: Diplomatului i se oferă un termen limită (de obicei între 24 și 72 de ore, în funcție de gravitate) pentru a-și face bagajele și a părăsi teritoriul statului.
- Plecarea: Diplomatul predă insigna/legitimația de la MAE și părăsește țara pe cont propriu sau cu asistență, devenind un simplu civil în fața legilor locale.
Ce înseamnă ca răspuns ("Măsura de retorsiune"):
- Reciprocitatea diplomatică: Când o țară expulzează un diplomat, statul afectat recurge aproape automat la o măsură de "represalii" proporționale. Expulzează la rândul său un diplomat de rang similar din cadrul ambasadei statului care a inițiat măsura.
- Răcirea relațiilor: Acest schimb de expulzări indică o deteriorare majoră a relațiilor diplomatice, putând escalada până la rechemarea ambasadorului propriu pentru consultări sau chiar până la ruperea completă a legăturilor bilateral.
A fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat, distrugere și încălcarea Codului aerian
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozia dronei rusești. Se cercetează tentativă de omor calificat, distrugere și încălcarea Codului aerian.
Sesizarea din oficiu a avut loc în cursul nopții, imediat după incident.
Parchetul de pe lângă ÎCCJ a anunțat că publicul va fi informat pe măsura derulării anchetei.
România ar putea solicita activarea articolului 4 al Tratatului NATO
Potrivit unei surse apropiate Alianţei, citate de Le Figaro, România analizează posibilitatea de a solicita activarea articolului 4 al Tratatului NATO din 1949.
Articolul 4 prevede, în esență, consultarea între aliații NATO. El stipulează că "părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți sunt amenințate".
România a cerut, de asemenea, NATO să ia măsuri pentru "accelerarea transferului de capabilităţi de luptă împotriva dronelor" pe teritoriul său. Alianţa "va continua să îşi consolideze apărarea împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv a dronelor", a transmis purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.
Amintim că de la crearea Alianței în 1949, Articolul 4 a fost activat de mai multe ori. În schimb, Articolul 5 a fost activat o singură dată, în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Acesta prevede că un atac asupra unei țări NATO este un atac asupra tuturor și obligă cei 32 de aliați să ajute țara victimă a unui astfel de atac.
Polonia: "Indiferent dacă a fost intenţionat sau nu, Rusia rămâne periculoasă şi trebuie să ne apărăm"
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat vineri, pentru Reuters, că Rusia rămâne o ameninţare şi şi-a exprimat solidaritatea cu Bucureştiul.
"Indiferent dacă a fost intenţionat sau rezultatul unei incompetenţe, Rusia rămâne periculoasă şi trebuie să ne apărăm împotriva ei", a spus Sikorski.
Reacţia lui Raed Arafat: "Mesajele RO-Alert sunt justificate"
Arafat a subliniat că, deși riscul unor astfel de incidente este redus, populația trebuie să trateze cu seriozitate mesajele RO-ALERT și să nu se lase influențată de dezinformările din mediul online.
"Populația va trebui să înțeleagă, chiar dacă este probabilitate mică, acest risc totuși există și l-am văzut în ultimă lună, asta este al doilea incident, din păcate, de data asta, drona a explodat chiar lovind un bloc rezidențial. Asta înseamnă că mesajele RO-ALERT care se dau sunt justificate", a declarat șeful DSU.
Acesta a declarat că populația nu trebuie să cadă pradă dezinformărilor, nici să-și dezactiveze RO-Alert, nici să ignore recomandările. "Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor și manipulărilor de pe social media, să-și dezactiveze RO-ALERT sau să nu asculte recomandările care vin prin aceste mesaje".
Victimele actacului cu drona de la Galaţi: o femeie de 53 ani şi un băiat de 14 ani
Ministerul Sănătăţii anunţă, vineri, într-o informare de presă, că monitorizează starea persoanelor rănite în incendiul de la Galaţi. Două persoane au fost transportate la spital și se află în prezent în îngrijirea medicilor:
- femeie în vârstă de 53 ani este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, secția de Chirurgie Plastică. Aceasta prezintă arsuri de gradele I și II la nivelul membrelor inferioare cu retenție de corp străin (sticlă).
- un minor (băiat) de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, secția de Chirurgie, având arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.
Maia Sandu: "Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă"
"Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați. Este încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești. În aceste momente, suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită și fermă în apărarea păcii, securității și valorilor democratice", a transmis Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.
Prima reacţie a premierului Ilie Bolojan: "Această situație este inacceptabilă"
"Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României. Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora", a transmis Ilie Bolojan.
Premierul interimar a transmis că răspunsul apărării româneşti, limitat de nivelul dotării, încă o dovadă a importanţei programului SAFE. El anunţă că România va asigura o dotare completă antidronă a armatei, iar contractul va fi semnat în următoarele ore.
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan. Şedinţă CSAT, România va sesiza Consiliul de Securitate al ONU
Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a CSAT. Aceasta va avea loc la ora 11, a anunţat preşedintele. România va sesiza Consiliul de Securitate al ONU în urma incidentului, a informat toți aliații NATO și a solicitat deja capabilități antidronă din partea statelor membre ale Alianței.
Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.
Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român.
Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional.
Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni.
Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol.
După ce radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile.
Răspunsul României este ferm și pe mai multe paliere. Am dispus și am angajat următoarele măsuri, parte dintre ele deja realizate:
*1. Informarea aliaților* - Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.
*2. Capabilități antidrone aliate suplimentare* - România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.
*3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU* - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă.
Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de Informații au fost mobilizate. Alături de autoritățile locale gălățene, gestionează la fața locului consecințele incidentului.
A fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei și au fost dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor în vederea identificării precise a tipului de armament și a traiectoriei. Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă.
România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.
Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.
Resturi din dronă găsite în apropierea blocului lovit în Galaţi
Cum arată apartamentul lovit de drona rusească
Preşedintele Letoniei: Condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia. Suntem solidari cu România
"Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite. Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România şi este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, a scris preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs pe X.
Ursula von der Leyen: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită. Pregătim noi sancţiuni
"Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită. O incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul Uniunii Europene. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. În timp ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera estică, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei. Pregătim al 21-lea pachet de sancțiuni", a transmis Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.
MApN: Vorbim despre o dronă rusească Geran-2, care a avut încărcătură explozivă
MApN a anunţatcă este vorba despre o dronă rusească de tip Geran-2, încărcată cu explozibi. Reprezentanții ministerului susțin că, în prezent, nu mai există niciun pericol pentru populație.
"Vorbim despre o dronă rusească Geran-2, care a avut încărcătură explozivă, care a detonat la momentul impactului, nu mai există niciun pericol, cel puţin din acest moment încolo. Din păcate, azi-noapte, ca în multe alte dăţi, a avut loc un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii portuare civile de la Dunăre din Ucraina, atacul a început în jurul orei 20-21, cam 50 de drone de unică folosinţă au fost folosite în acest atac. Una dintre drone la ora 1:54, un semnal radar a virat brusc de la Reni către teritoriul naţional, a zburat 10 kilometri, radarele noastre le-au detectat undeva la o altitudine de 600 de metri. A avut o traiectorie descendentă, undeva în sudul municipiului Galaţi, la o altitudine de 150 de metri altitudine, am pierdut-o de pe radar şi la scurt timp, la un minut-un minut jumătate, am fost informaţi că a lovit această clădire care se află în spatele meu", a declarat Cristian Popovici, şeful Direcţiei Informare şi Relaţii Publice din cadrul MApN.
Ministerul Apărării Naționale a explicat de ce drona rusească ajunsă în Galați nu a fost doborâtă înainte de impact. Reprezentanții MApN spun că regulile aplicabile pe timp de pace și riscul producerii unor victime în zone urbane limitează posibilitatea folosirii armamentului letal.
"De fiecare dată există o dronă, două, trei care părăsesc roiul, virează brusc, e acelaşi scenariu şi ajung... până acum ajungeau ba în Tulcea, în Deltă, acum - pentru prima dată - ajung într-o zonă urbană. Ştim că am ridicat avioanele, am ridicat şi un elicopter, de ce nu am doborât această dronă? Este o întrebare legitimă şi noi suntem foarte preocupaţi de acest lucru, şi noi simţim o presiune foarte mare din partea societăţii, lucrăm zi şi noapte să ne adaptăm procedurile, tacticile, tehnologiile astfel încât să putem să facem mai mult să protejăm populaţia civilă. Aş vrea să nu uităm totuşi cine se află la originile acestor situaţii, Federaţia Rusă prin atacurile iresponsabile asupra infrastructurii civile din Ucraina. Revenind la situaţia cu dronele, poate ştiţi că acum o lună de zile, pe teritoriul naţional, a avut loc un exerciţiu de tehnologie militară, în care NATO a adus la un loc toate companiile care produc tehnologie avansată, nici acolo nu s-a găsit o soluţie, NATO nu are o soluţie unică pentru astfel de... e un război în devenire, un război în dezvoltare. Pe româneşte, nu am găsit ac de cojocul acestor drone, am demonstrat că avem expertiza, armamentul de a doborî drone atunci când condiţiile permit, cum a fost în Lituania, acum 2 săptămâni. În această situaţie, cu aglomeraţie urbană, Brăila-Galaţi aici şi cu o graniţă foarte aproape, la câţiva kilometri de Ucraina, unde este interzis să tragi ca să nu încalci spaţiul internaţional, spaţiul de manevră al piloţilor e foarte limitat", a declarat Cristian Popovici,
Prima reacţie a NATO
"În această dimineață, un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă, în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul General al NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm comportamentul iresponsabil al Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor", a scris pe X Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a NATO.
Declaraţii în direct de la sediul Ministerului Apărării Naționale
MApN a făcut precizări suplimentare, într-o conferinţă de presă, după dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament.
"Vreau să transmit foarte clar că situaţia este sub control, nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict în desfăşurare în imediata apropiere a frontierei, din nefericire, cu consecinţe asupra populaţiei din zonă. Structurile Armatei, împreună cu celelalte instituţii monitorizează spaţiul aerian şi sunt pregătite să reacţioneze ori de câte ori situaţia o impune. Gestionarea unor astfel de incidente nu e responsabilitatea unei singure instiuţii, MApN cooperează permanent cu MAI, SRI şi celelalte structuri compentente. MApN menţine permanent legătura cu aliaţii NATO pentru monitorizarea situaţiei pe flancul esti al NATO. Vom comunica transparent toate concluziile investigăţiilor imediat ce acestea sunt disponibile", a declarat Gheorghe Maxim, Locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.
Prefectul judeţului Galaţi: Drona a făcut un crater în tavanul apartamentului
"În zece minute de la confirmarea dronei eram aici. Am monitorizat intervenţia forţelor de ordine, motiv pentru care le felicit. Din fericire, ne bucurăm că nu avem pierderi de vieţi omeneşti. Vorbim doar de pagube materiale şi de două victime care au răni care nu le pun în pericol viaţa şi sănătatea. O familie, mamă şi fiu. Doamna în vârstă de 51 de ani şi un adolescent de 14 ani. Drona a lovit, practic, plafonul apartamentului şi a format un crater în tavanul acestuia. Acestora le-a fost pus la dispoziţie un adăpost de primăria Galaţi. Nu toţi au dorit să ajungă acolo, mulţi au găsit variante pe cont prorpiu. În schimb, în cursul dimineţii vom avea o experiză de la ISC, dacă este cazul să prelungim această stare şi dacă structura de rezistenţă a imobilului a fost pusă în pericol", a anunţat George Toderaş, prefectul judeţului Galaţi.
În ce stare se află proprietarii apartamentului lovit de dronă, în Galaţi
"La ora actuală (7.00),cele două victime sunt la spital, cu traumatisme minore. S-au evacuat singure dar, în momentul în care au trecut prin holul unde era incendiul (drona a căzut deasupra holului unui apartament de la ultimul etaj, cele două victime erau în dormitor n.r.) au suferit arsuri minore, la nivelul membrelor", a declarat pentru News.ro Cătălin Sion, purtător de cuvânt ISU Galaţi.
La rândul lor, reprezentanţii Primăriei Glaţi au spus că, dacă va fi cazul, există un bloc de locuinţe sociale care pot fi puse la dispoziţia locatarilor din blocul pe care a căzut drona.
"Suntem pregătiţi să oferim eventuală cazare, dacă va fi nevoie, la un bloc de locuinţe sociale. Nu a solicitat nimeni, deocamdată. Cei mai afectaţi au plecat la rude sau prieteni, în rest, nu este cazul", a precizat Petrica Paţilea, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galaţi.
Oana Ţoiu: Avem certitudinea că este o dronă rusească
"Avem certitudine în acest moment că vorbim de o dronă a Federaţiei Ruse. Este inacceptabilă nu doar încălcarea spaţiului nostru aerian ci şi riscul pe care îl generează asupra cetăţenilor noştri, de aceea cel puţin două elemente sunt extrem de importante: creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse şi fermitatea unui răspuns diplomatic la acest incident, cât şi următoarele discuţii în format aliat şi în interiorul UE, pentru a ne asigura cu prioritate întărirea flancului estic", a declarat ministrul Afacerilor Externe la Antena 3 CNN.
Întrebată despre o posibilă activare a articolului 4 al NATO, Oana Ţoiu a precizat: "Este un incident de o gravitate majoră. Preşedintele va reveni cu un răspuns pe parcursul zilei."
Ea a mai spus că ambasadorul Rusiei va fi convocat la MAE pentru explicaţii.
Primarul Galaţiului: "Apartamentul lovit este distrus, nu mai are tavan"
Primarul Galaţiului, Ionuţ Pucheanu, spune că structura blocului în care a explodat o dronă, vineri dimineaţa, nu este afectată, din ce s-a văzut cu lanternele şi este aşteptat un raport al ISC. El a mai afirmat că situaţia adăposturilor antiaeriene din oraş este foarte bună şi toate sunt funcţionale.
"Dacă putem vedea norocul din întreg ghinionul acesta, e că nu avem victime, pe de o parte. Nu avem pagube materiale atât de mari, într-adevăr e un apartament aproape distrus, pe o suprafaţă de un metru, aproape un metru jumătate, nu mai există tavan, acolo s-a produs explozia. În afară de geamuri sparte din cauza suflului, la nivel de structură nu cred că sunt…Spun cred pentru că aştept şi eu pe cei de la ISC, să-şi termine investigaţia şi să vedem raportul final. Dar din ce-am văzut, cu lanternele, cât putea fi iluminată zona, pagubele materiale nu sunt atât de importante", a afirmat primarul Galaţiului, la Antena 3 CNN, despre drona care a explodat într-un bloc din municipiu.
Reacţia MAE: O escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Rusiei. România va lua măsuri
MAE califică drept o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federatiei Ruse incidentul produs la Galaţi, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe ăi a explodat şi anunţă că România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international şi a spaţiului său aerian.
"O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit în Romania la Galati cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe. Două persoane au fost rănite uşor iar cladirea a fost evacuată. Avioane şi un elicopter aparţinând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti. Acest incident reprezintă o eacaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federatiei Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international şi a spaţiului său aerian”, anunţă vineri dimineaţă MAE.
România a informat Aliaţii si Scretarul General al NATO asupra circumstantelor şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi anti-dronă în România.
Drona prăbuşită pe blocul din Galaţi, în presa internaţională
CNN
O dronă a rănit două persoane după ce a lovit un bloc de apartamente din România și a explodat, în același timp în care Rusia a lansat un atac asupra unui oraș ucrainean din apropiere, a declarat vineri Ministerul Apărării din România.
"În noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România", a declarat Ministerul Apărării din România.
Drona a lovit acoperișul unei clădiri din Galați, în apropierea graniței cu Ucraina, potrivit postului de televiziune Antena 3 CNN, afiliat CNN.
CBS News
O dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România, membră NATO, a anunțat ministerul apărării vineri dimineață, ora locală, rănind două persoane, conform CBS News.
"În noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România", a declarat ministerul român al apărării.
"Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian românesc, a fost urmărită de radar până în partea de sud a orașului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente, impactul declanșând un incendiu", a precizat acesta. Două avioane de vânătoare F-16 au fost dezactivate după ce dronele au fost detectate în spațiul aerian românesc.
Reuters
O dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente cu 10 etaje din orașul Galați, sud-estul țării, în timpul unui atac rusesc peste noapte asupra Ucrainei vecine, vineri, provocând o explozie și un incendiu în care au fost rănite două persoane, au declarat autoritățile române, conform Reuters.
România, membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina și a fost martora încălcării spațiului său aerian de 28 de ori de când Moscova a început să atace porturile Kievului de peste Dunăre, a anunțat vineri Ministerul Apărării din România.
Incidentul de vineri a fost prima dată când o dronă a lovit o zonă dens populată din România și a produs pagube şi răniţi și este probabil să crească tensiunile pe flancul estic al NATO, într-un moment în care aliații Ucrainei sunt îngrijorați de extinderea războiului peste granițele sale.
France 24
O dronă a lovit o clădire rezidențială din orașul românesc Galați, lângă granița cu Ucraina, rănind două persoane și declanșând un incendiu după impact, au anunțat autoritățile vineri. Incidentul, care a determinat evacuarea a zeci de locuitori, are loc pe fondul activității continue a dronelor în regiune, legată de războiul din Ucraina, scrie France 24.
Kyiv Post
Ministerul Apărării din România a declarat că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc în timpul atacurilor nocturne ale Moscovei asupra Ucrainei și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente din Galați. Impactul a declanșat un incendiu, iar serviciile de urgență au declarat că două persoane au fost rănite, conform Kyiv Post.
Atacul a avut loc în timp ce Rusia a reluat atacurile cu drone peste noapte asupra țintelor civile și de infrastructură ale Ucrainei din apropierea fluviului Dunărea, unde porturile ucrainene se află aproape de granița cu România.
Imagini cu momentul când drona se prăbușește pe blocul din Galați
Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie. La faţa locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţiei.
Momentul exploziei a fost surpins pe mai multe înregistrări ale locuitorilor din zonă.
O dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi
Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, citat de Agerpres, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la faţa locului.
Ministerul Apărării Naţionale informează că, în cursul nopţii de joi spre vineri, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu.
La faţa locului acţionează echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informaţii şi din Poliţie Română.
Potrivit Ministerului Apărării, radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României.
Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, la ora 01:19, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei.
Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei.
MApN: 47 de evenimente cu fragmente de drone pe teritorul ţării, de la începutul războiului
Ministerul Apărării transmite, vineri dimineaţă, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi şi a explodat, că, de la începutul războiului, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.
Potrivit oficialilor Ministerului Apărării, de la începutul războiului, au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România.
"În 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional (ultima pe 29 mai). În 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României", se arată în situaţia transmisă de Ministerul Apărării.
În acest an au fost înregistrate 32 de situaţii de atacuri în apropierea frontierei, iar în 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliţie aeriană.
"În 15 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional (29 mai). În 12 situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României", arată Ministerul Apărării.