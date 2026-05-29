Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de vânt puternic pentru vineri și sâmbătă, care vizează mai multe regiuni ale țării. Rafalele vor ajunge la 70 km/h în zonele joase și până la 90 km/h la munte, iar meteorologii avertizează că intensificările vântului se vor extinde sâmbătă în cea mai mare parte a României.

de Larisa Andreescu

la 29.05.2026 , 10:09
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru vineri şi sâmbătă, în mai multe regiuni ale țării.

Cod Galben de vânt şi vijelii vineri

Vineri, 29 mai, este în vigoare un Cod galben de vânt între orele 10:00 și 21:00 pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și pentru nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu rafale de 50-70 km/h.

La munte, în Carpații de Curbură și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până sâmbătă, 30 mai, la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, vineri intensificările vântului vor fi resimțite mai ales în nordul, centrul și estul țării.

Cod Galben de vânt sâmbătă până la ora 21

Sâmbătă, 30 mai, între orele 10:00 și 21:00, intră în vigoare un nou Cod galben de vânt. Sunt vizate Maramureșul, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 70-90 km/h. Meteorologii precizează că, pe parcursul zilei de sâmbătă, intensificări ale vântului vor fi prezente în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 km/h.

Specialiștii recomandă populației să fie precaută în timpul deplasărilor și să evite staționarea în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vântul puternic.

Larisa Andreescu
Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

