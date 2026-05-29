NATO și-a exprimat sprijinul pentru România după ce o dronă rusească de tip Geran-2 s-a prăbușit și a explodat pe un bloc de locuințe din Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, a anunțat că Secretariatul General al NATO este în contact cu autoritățile române și a condamnat ceea ce a numit "imprudența Rusiei", subliniind că NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva amenințărilor, inclusiv a atacurilor cu drone.

Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

După drona rusească explodată într-un bloc de locuințe din Galați, purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat, pe X, că Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române.

„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române”, este mesajul postat de purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, într-un mesaj pe platforma X.

În continuarea mesajului său, purtătoarea de cuvânt a NATO a precizat că alianța condamnă „imprudența Rusiei”.

„Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a conchis Hart.

Preşedintele Letoniei condamnă atacul lansat de Rusia

Preşedintele Letoniei Edgars Rinkevics a reacţionat de asemenea, transmiţând că Letonia condamnă atacul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

”Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scis preşedintele Letoniei pe X.

El le doreşte însănătoşire grabnică celor răniţi.

”Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România şi este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, subliniază Edgars Rinkēvičs.

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a precizat că Articolul 4 din Tratatul NATO, în cadrul căruia România poate solicita consultări cu aliații reprezintă un instrument ce ar putea fi utilizat. Potrivit lui Țoiu, președintele României este cel care îl poate solicita, iar consultările în cadrul NATO vor hotrărî dacă toți aliații sunt de acord.

Drona ruseacă de tip Geran-2 s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, într-un bloc de locuințe din orașul Galați, la etajul 10. Drona a explodat. Explozia a fost urmată de un incendiu. Două persoane cu răni minore au fost transportate la spital.

