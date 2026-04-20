Carcasa de rachetă care i-a panicat pe constănțeni. Alertă pe plaja Corbu

O carcasă de rachetă văzută de un grup de oameni pe plaja Corbu a stârnit panică: au crezut că este parte dintr-un proiectil folosit în conflictul din Ucraina, adus de apă până pe nisipul stațiunii din județul Constanța. S-a dovedit că, de fapt, era o bucată a unui proiect studențesc, care zace acolo încă de acum trei ani. 

de Redactia Observator

la 20.04.2026 , 12:31
Cei care au zărit racheta au sunat la 112, duminică seară, 19 aprilie. Mai multe forțe au fost angrenate pentru a afla despre ce este vorba. Polițiștii orașului Năvodari au răspuns alertei venite în jurul orei 20:00. Fuseseră anunțați că în extravilanul localității Corbu, aproape de plajă, este un obiect care seamănă cu o componentă de rachetă. 

Ajunși la fața locului, au constatat că e vorba de un proiect de rachetă menită pentru explorarea spațiului, un prototip propulsat cu ajutorul apei, nici vorbă de proiectil militar. Primele cercetări au scos la iveală că obiectul este acolo de aproximativ trei ani și face parte dintr-un proiect studențesc, deci fără nicio urmă de pericol. 

Ce este ARCA, ONG-ul trecut pe fuselajul rachetei

ARCA - Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică - este un ONG înființat de un grup de studenți de la Facultatea de Inginerie Aerospațială, la sfârșitul anilor '90. De-a lungul a mai bine de două decenii, au anunțat cu surle și trâmbițe mai multe proiecte spațiale, însă neconcretizate și considerate "mult prea optimiste". 

Pe de altă parte, ARCA a sădit speranță în repetate rânduri, când a încercat să folosească materiale și combustibil revoluționare, în proiectele sale. 

A avut de asemenea conflicte cu Agenția Spațială Română, pe care a reclamat-o la DNA pentru "lipsă de transparență". 

Directorul ARCA, Dumitru Popescu, a mutat compania în Statele Unite, unde a avut probleme cu legea, așa cum Observator a scris AICI

“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
&#8220;Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români&#8221;. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
