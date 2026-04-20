Carcasa de rachetă care i-a panicat pe constănțeni. Alertă pe plaja Corbu

O carcasă de rachetă văzută de un grup de oameni pe plaja Corbu a stârnit panică: au crezut că este parte dintr-un proiectil folosit în conflictul din Ucraina, adus de apă până pe nisipul stațiunii din județul Constanța. S-a dovedit că, de fapt, era o bucată a unui proiect studențesc, care zace acolo încă de acum trei ani.

Cei care au zărit racheta au sunat la 112, duminică seară, 19 aprilie. Mai multe forțe au fost angrenate pentru a afla despre ce este vorba. Polițiștii orașului Năvodari au răspuns alertei venite în jurul orei 20:00. Fuseseră anunțați că în extravilanul localității Corbu, aproape de plajă, este un obiect care seamănă cu o componentă de rachetă.

Ajunși la fața locului, au constatat că e vorba de un proiect de rachetă menită pentru explorarea spațiului, un prototip propulsat cu ajutorul apei, nici vorbă de proiectil militar. Primele cercetări au scos la iveală că obiectul este acolo de aproximativ trei ani și face parte dintr-un proiect studențesc, deci fără nicio urmă de pericol.

Ce este ARCA, ONG-ul trecut pe fuselajul rachetei

ARCA - Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică - este un ONG înființat de un grup de studenți de la Facultatea de Inginerie Aerospațială, la sfârșitul anilor '90. De-a lungul a mai bine de două decenii, au anunțat cu surle și trâmbițe mai multe proiecte spațiale, însă neconcretizate și considerate "mult prea optimiste".

Pe de altă parte, ARCA a sădit speranță în repetate rânduri, când a încercat să folosească materiale și combustibil revoluționare, în proiectele sale.

A avut de asemenea conflicte cu Agenția Spațială Română, pe care a reclamat-o la DNA pentru "lipsă de transparență".

Directorul ARCA, Dumitru Popescu, a mutat compania în Statele Unite, unde a avut probleme cu legea, așa cum Observator a scris AICI.

