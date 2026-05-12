Putin anunță testarea cu succes a noii rachete nucleare Sarmat: Depășește de 4 ori orice echivalent occidental

Rusia a anunţat testarea cu succes a noii rachete nucleare intercontinentale "Sarmat", pe care Vladimir Putin o descrie drept una dintre cele mai puternice arme strategice dezvoltate de Moscova. Liderul de la Kremlin susține că racheta ar avea o rază de acțiune de peste 35.000 de kilometri și o putere de peste patru ori mai mare decât orice echivalent occidental. Potrivit lui Putin, va intra în serviciu de luptă până la sfârșitul anului. Iar sistemul "Oreșnik" ar putea fi echipat cu focoase nucleare.

Kremlinul a anunţat marţi că Rusia e efectuat pe 12 mai un test reușit al rachetei balistice intercontinentale grele Sarmat.

Într-o întâlnire la Kremlin, comandantul forțelor ruse de rachete strategice, Serghei Karakaev, i-a raportat președintelui Vladimir Putin, ca fost testată cu succes noua rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară "Sarmat". Putin a declarat că Rusia intenționează să introducă această rachetă în serviciul de luptă până la sfârșitul anului.

"Lansarea a fost un succes, obiectivul testului a fost îndeplinit", a declarat Karakaev. El a adăugat că "Sarmat" va crește semnificativ capacitățile forțelor nucleare strategice în ceea ce privește lovirea țintelor și descurajarea strategică.

La rândul său, Vladimir Putin a precizat că acest sistem de rachete poate zbura nu doar pe o traiectorie balistică, ci și pe una suborbitală. Potrivit liderului rus, puterea "Sarmat" depășește de peste patru ori orice echivalent occidental, iar raza sa de acțiune poate depăși 35.000 de kilometri.

În aceeași întâlnire, Putin a declarat că lucrările la sistemele rusești cu propulsie nucleară "Poseidon" și "Burevestnik" se află în faza finală.

"Lucrările la două sisteme cu instalații nucleare de mici dimensiuni sunt în faza finală: este vorba despre submarinul unic, fără pilot, Poseidon și racheta de croazieră cu rază globală de acțiune Burevestnik", a precizat Putin.

Președintele rus a adăugat că Rusia implementează etapizat conceptul de dezvoltare a forțelor nucleare. El a amintit că, în 2004, au început lucrările la sistemul de rachete intercontinentale "Avangard", care a intrat în serviciu activ în 2019. Ulterior, a spus Putin, a apărut și racheta hipersonică aer-sol cu rază medie "Kinjal", aflată în serviciu de luptă din 2017.

"Burevestnik" și "Poseidon" au fost testate în octombrie 2025. Zborul rachetei "Burevestnik" a fost cel mai lung din istoria programului: racheta a rămas în aer aproximativ 15 ore și a parcurs 14.000 de kilometri. Vladimir Putin susţine că "Poseidon" depășește ca putere racheta intercontinentală "Sarmat" și că nu există metode de interceptare pentru acest sistem.

